En vidéo : elle n'est pas à la tête, Donis révèle la nature de la blessure d'Al-Oqaidi et sa situation pour la « Coupe du Golfe 27 »

La blessure soudaine dont a été victime le gardien Nawaf Al-Aqidi a semé l'inquiétude au sein du camp de la sélection saoudienne, après que l'entraîneur Georgios Donis a été contraint de le remplacer et de faire entrer son coéquipier Mohammed Al-Owais lors du match de l'Arabie saoudite en Coupe du Golfe « Gulf 27 ».

La sortie forcée d'Al-Aqidi a ouvert la voie aux interrogations sur la nature de la blessure et sa gravité, d'autant plus qu'il constitue l'un des piliers essentiels de l'effectif de l'Arabie saoudite.

Lors de la conférence de presse d'après-match, Donis a tenu à clarifier la situation et à révéler la vérité sur la blessure, démentant les rumeurs faisant état d'une blessure à la tête du gardien.

L'entraîneur grec a déclaré : « Nawaf Al-Aqidi ne souffre absolument pas d'une blessure à la tête, sa blessure est à la main, et nous verrons l'ampleur de la blessure dans les heures à venir. »

Donis a ajouté d'un ton catégorique : « Si le problème est important, nous devrons le remplacer dans la liste. »

L'entraîneur de la sélection nationale a de nouveau confirmé le diagnostic préliminaire en affirmant : « Al-Aqidi souffre d'une blessure au coude, nous allons évaluer son état avec précision, et si nécessaire nous le remplacerons par un autre joueur. »

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Le gardien devrait passer des examens médicaux complets dans les heures à venir afin de déterminer la durée de son absence et la possibilité de poursuivre l'aventure avec l'Arabie saoudite pour le reste du parcours en Coupe du Golfe.