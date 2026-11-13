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Le Grec Georgios Donis, sélectionneur de l'équipe nationale saoudienne, a continué de défier l'impossible avec l'Arabie saoudite, après l'avoir menée à une victoire longtemps attendue face à son homologue sud-coréen dans la capitale qatarie, Doha.

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L'Arabie saoudite s'est imposée face à son homologue sud-coréen sur le score de 3-2, lors de la rencontre qui les a opposés ce vendredi, au stade Jassim bin Hamad, dans la capitale qatarienne Doha, dans son premier match amical de l'actuelle trêve internationale en préparation des échéances à venir.

Marwan Al-Sahafi, l'ailier d'Al-Ittihad, a ouvert le score pour l'Arabie saoudite à la première minute du temps additionnel de la première période.

Al-Sahafi a inscrit ce but d'une belle manière, puisqu'il a reçu une passe en profondeur parfaitement ajustée d'Abdullah Al-Hamdan, attaquant d'Al-Nassr, avant de dribbler le gardien sud-coréen et de loger le ballon dans le but vide.

Ce but était le premier que Marwan Al-Sahafi inscrit dans sa carrière internationale avec l'Arabie saoudite, bien qu'il dispute son 17e match avec la sélection.

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Au début de la seconde période, et plus précisément à la 47e minute de jeu, Hyun-gyu est parvenu à inscrire le but égalisateur pour la Corée du Sud, après avoir transformé un centre au ras du sol en but d'une frappe puissante, que le gardien saoudien Mohammed Al-Owais n'a pas réussi à repousser.

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Mohammed Kanno, milieu de terrain d'Al-Hilal, a rapidement répondu à ce but, en redonnant l'avantage à l'Arabie saoudite à la 56e minute de jeu, après avoir reçu une passe de Saud Abdulhamid, latéral de Lens, et l'avoir expédiée au fond des filets d'une frappe puissante.

Abdulelah Al-Amri, défenseur d'Al-Nassr, n'a pas attendu longtemps, puisqu'il a ajouté le troisième but de l'Arabie saoudite à la 59e minute, après avoir transformé un ballon centré par Nasser Al-Dawsari, milieu de terrain d'Al-Hilal, sur un corner, en but d'une tête.

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Et bien que Lee Jae soit parvenu à inscrire le deuxième but de la Corée du Sud à la 68e minute, après avoir transformé un centre au ras du sol dans les filets d'Al-Owais, l'Arabie saoudite a réussi à préserver sa victoire.

Cette victoire est la première de l'Arabie saoudite face à son homologue sud-coréen depuis 21 ans, et plus précisément depuis 2005, lorsqu'elle s'était imposée à l'aller comme au retour sur les scores de 2-0 et 1-0 lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2006.

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Il convient de rappeler que ce match était le 19e opposant l'Arabie saoudite et la Corée du Sud, aux niveaux amical et officiel, depuis leur premier affrontement en 1980.

Au cours des 18 matches précédents, l'Arabie saoudite a signé 5 victoires, contre 6 matches remportés par la Corée du Sud, tandis que le match nul s'est imposé lors de 7 autres rencontres.

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Depuis lors, les deux sélections ont disputé 6 matches, dont l'Arabie saoudite n'avait réussi à remporter aucun, la Corée du Sud s'étant imposée à deux reprises, tandis que 4 matches s'étaient soldés par un nul, avant la victoire du jour.

Au niveau amical, les deux sélections ont disputé leur septième rencontre, cette série ayant débuté en 1980, et l'avantage était revenu à la Corée du Sud à deux occasions, tandis que 3 matches s'étaient soldés par un nul, et la victoire du jour était la deuxième de l'Arabie saoudite.

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La victoire la plus marquante de l'Arabie saoudite face à son homologue sud-coréen avait été acquise en demi-finale de la Coupe d'Asie des nations 2000, lorsque Talal Al-Meshal avait inscrit les deux buts de la victoire sur le score de 2-1.

Quant au dernier match officiel, il avait eu lieu en huitièmes de finale de la Coupe d'Asie des nations 2023, lorsqu'il s'était achevé dans le temps réglementaire sur un nul positif de 1-1, avant que la Corée du Sud ne parvienne à se qualifier pour les quarts de finale aux tirs au but.

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Il convient de rappeler que l'Arabie saoudite disputera un nouveau match amical lors de son stage actuel dans la capitale qatarienne Doha après la Corée du Sud, lorsqu'elle affrontera l'Ouzbékistan mardi prochain.