Le Grec Georgios Donis, sélectionneur de l'équipe nationale d'Arabie saoudite, a exprimé sa tristesse, malgré la large victoire face à Oman lors de la Coupe du Golfe arabique « Khaleeji 27 ».

L'équipe d'Arabie saoudite s'est imposée face à son homologue omanaise sur le score de 3-0, lors de la rencontre qui les a opposées ce samedi, au stade Al-Inma de Djeddah, dans la deuxième journée de la phase de groupes de la compétition du Golfe.

Donis a déclaré dans des propos accordés aux chaînes « Abu Dhabi Sports » après le match : « Tout d'abord, je dois féliciter les joueurs et les supporters qui nous ont soutenus. »

Il a ajouté : « En première mi-temps, nous avons livré une bonne performance et affiché un bon état d'esprit, mais nous n'avons pas eu le même état d'esprit en seconde période, où nous avons gâché de nombreuses occasions. »

Il a poursuivi : « Je suis extrêmement triste car nous avons perdu certains joueurs, à commencer par Nawaf Al-Aqidi, ainsi qu'Alaa (Al-Hajji) qui pourrait être absent jusqu'à la fin de la compétition, et (Hassan) Kadesh, tout comme (Mohammed) Al-Qahtani était hors du match. »

Il a enchaîné : « Nous allons réfléchir à notre avenir, mais il est extrêmement important pour nous de progresser et d'afficher le même état d'esprit tout au long des 90 minutes. »

Il a continué : « Nous continuons à travailler à chaque match, au quotidien, sur les aspects tactiques et les déplacements, ce qui est extrêmement important, mais le plus important, ce sont les aspects mentaux, et que les joueurs aient davantage de confiance. »

Il a conclu : « La présence des supporters est extrêmement importante pour nous, j'adore cette ambiance, et il est extrêmement important pour nous de continuer à bien jouer et de préserver les victoires afin de les rendre heureux. »

Il convient de rappeler que l'équipe d'Arabie saoudite est devenue la première qualifiée pour les demi-finales de la compétition « Khaleeji 27 », et il lui suffit d'un match nul face à l'Irak lors de la troisième journée, mardi prochain, pour obtenir la première place du groupe.