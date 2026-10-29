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Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduit par

En vidéo : Diomande se livre à des « tours diaboliques » avec le Real Madrid

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Yan Diomandé
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La star ivoirienne a brillé dernièrement

Le jeune ailier ivoirien Yan Diomandé a affiché ses qualités remarquables lors des entraînements du Real Madrid, dans une vidéo publiée par le compte officiel du journal espagnol « As » sur la plateforme « X », où on le voit étaler son talent technique.

L'Ivoirien, âgé de 19 ans, apparaît participant à l'entraînement collectif vêtu de la chasuble orange, enchaînant une série de dribbles rapides et de prises de balle, en plus d'une frappe parfaitement placée au fond des filets.

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Diomandé est l'une des recrues estivales les plus marquantes du Real Madrid, après avoir rejoint ses rangs en provenance de Leipzig pour 125 millions d'euros, auxquels s'ajoutent des bonus pouvant atteindre 15 millions.

L'ailier ivoirien se distingue par sa grande vitesse, sa capacité à dribbler et à contribuer offensivement sur le côté gauche, et il a commencé progressivement à montrer son potentiel lors des matchs officiels.

Le Real Madrid se prépare actuellement à se rendre sur la pelouse du Racing Santander, dimanche prochain, dans le cadre de la Liga, porté par sa récente victoire contre le rival barcelonais (2-1) lors de la dernière journée.

Le Real occupe la troisième place de la compétition avec 24 points, à 3 points du Barça leader et à un point de l'Atlético Madrid, dauphin.

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