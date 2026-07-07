En vidéo : des supporters argentins provoquent Hossam Hassan en brandissant le drapeau de l’entité sioniste ; réponse ferme du « Brigadier »

Après la rencontre de la Coupe du monde 2026 entre l’Argentine et l’Égypte, certains supporters argentins présents au stade Mercedes-Benz d’Atlanta ont tenté de provoquer Hossam Hassan, le sélectionneur égyptien. La réplique de « l’Émir » a été cinglante.

Les Pharaons ont été éliminés dès les huitièmes de finale dans un scénario fou, après un match marqué par des décisions arbitrales controversées.

Menée 2-0 après les réalisations de Yasser Ibrahim et Mostafa Ziko, l’Albiceleste a renversé la vapeur grâce à Christian Romero, Lionel Messi et Enzo Fernández (3-2).

Les caméras ont capté des fans argentins en tribune brandissant le drapeau de l’État d’Israël pour provoquer Hossam Hassan, en réaction à ses prises de position pro-palestiniennes en conférence de presse.

L’entraîneur égyptien a alors réagi avec fermeté : il a d’abord pointé du doigt le drapeau égyptien brodé sur son maillot, puis a adressé des propos injurieux aux supporters avant de cracher dans leur direction.

Hassan avait réaffirmé son soutien à la cause palestinienne en conférence de presse : « Si quelqu’un dans le monde ne ressent pas la souffrance du peuple palestinien, ce n’est pas un être humain. Tout le monde, qu’il soit européen, américain, arabe ou d’ailleurs, devrait ressentir ce que subit le peuple palestinien. »

Il a ajouté : « Lorsqu’un animal subit des mauvais traitements, les associations de protection des animaux se mobilisent pour le défendre, tandis que nous, nous restons assis chez nous, dans un confort relatif, à manger, à boire et à porter les plus beaux vêtements, alors que le peuple palestinien vit à la rue. »

Il a poursuivi : « C’est une honte pour le monde entier, et une honte pour les décideurs, de laisser des êtres humains comme nous vivre dans de telles conditions. Des milliers de victimes sont à déplorer à la suite d’un seul bombardement sur Gaza, et pourtant, nous n’entendons pas de la part du monde occidental des prises de position à la hauteur de l’ampleur de cette tragédie. »

Il a conclu : « Nous réclamons pour le peuple palestinien le droit à la vie et à la justice, et tout comme la FIFA brandit des slogans appelant à la justice, nous devons également revendiquer leur droit à la vie. »

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