En vidéo : des messages marquants et un hommage exceptionnel… Al-Sissi dévoile sa vision pour le développement du football égyptien

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a reçu ce samedi, à El Alamein, les joueurs de l’équipe nationale de football ainsi que les membres des staffs technique et administratif, lors d’une cérémonie spéciale organisée en leur honneur pour saluer leur performance à la Coupe du monde 2026, en présence du Dr Mostafa Madbouly, Premier ministre, de M. Jawaher Nabil, ministre de la Jeunesse et des Sports, ainsi que M. Hani Abu Rida, président de la Fédération égyptienne de football.

L’ambassadeur Mohamed El-Shenawy a indiqué que le président Sissi a remis à l’ensemble du groupe la Coupe du Mérite et des distinctions honorifiques, en reconnaissance de leur performance héroïque, de leur haut niveau technique durant la Coupe du monde 2026, ainsi que de la détermination, de la ténacité et de la discipline ayant marqué leur parcours salué aussi bien en Égypte qu’à l’étranger.

Une photo souvenir a été prise avec le président Sissi, les joueurs et les encadrants pour immortaliser cet événement marquant.

Le porte-parole de la présidence, l’ambassadeur Mohamed El-Shennawi, a indiqué que le président Sissi s’est adressé aux joueurs et aux encadrants. Il leur a souhaité la bienvenue et a exprimé sa fierté ainsi que sa reconnaissance pour leur parcours et leur prestation exemplaire durant la compétition.

Il a rappelé que les éloges ne venaient pas seulement des Égyptiens, mais de tous les observateurs qui ont suivi les performances de l’équipe, en Égypte, dans le monde arabe ou au sein des communautés égyptiennes et arabes à l’étranger, et même des passionnés de football aux quatre coins de la planète.

Il a salué les valeurs nobles affichées par les joueurs tout au long de la compétition, valeurs qui, selon lui, incarnent l’authenticité et la morale du peuple égyptien, et qui ont permis de concrétiser cet exploit grâce à un engagement sincère à représenter l’Égypte sous son meilleur jour.

Il a rappelé que le sport ne se résume pas à la victoire ou à la défaite, mais s’évalue aussi à l’aune du respect et de l’estime que la performance inspire au public, soulignant que l’équipe a su conquérir l’admiration générale, un exploit aussi précieux que les victoires elles-mêmes.

Il a également salué la manière dont l’équipe a incarné la jeunesse égyptienne, comblant de joie des millions de cœurs grâce à son sérieux, son esprit combatif et sa discipline, ainsi qu’à sa capacité à aborder chaque rencontre comme une grande nation, en luttant avec dévouement jusqu’à la dernière seconde.

Il a estimé que cette performance confirmait la capacité des Égyptiens à atteindre les sommets, rappelant l’amour du peuple pour le football et la présence de nombreux talents capables, s’ils sont repérés, d’égaler les stars actuelles.

Dans ce cadre, il a appelé à recruter des « détecteurs de talents impartiaux » afin d’identifier les jeunes joueurs sur l’ensemble du territoire, réaffirmant la volonté de l’État d’accompagner les talents et de soutenir le staff technique national.

Pour conclure, le président a insisté sur la nécessité de maintenir cet élan, de travailler davantage et de transmettre cet état d’esprit aux générations futures afin de bâtir sur ces succès.

La rencontre s’est conclue par un déjeuner de travail réunissant le président Sissi, les joueurs et les membres des staffs technique et administratif. Le chef de l’État a échangé avec plusieurs joueurs, qui lui ont exprimé leur gratitude pour son soutien et leur détermination à capitaliser sur cet élan afin d’offrir de nouvelles victoires au football égyptien.

Pour conclure, le président a réitéré ses remerciements à l’ensemble du groupe égyptien, tout en rappelant que les attentes du peuple étaient désormais plus élevées, grâce à la confiance acquise lors de ce Mondial 2026.