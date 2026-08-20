Par un message émouvant adressé aux supporters du Real Madrid, le Français Ibrahima Konaté a entamé son aventure sous le maillot du club merengue, affirmant que son arrivée au Real n'était pas un simple transfert, mais un rêve d'enfance enfin réalisé.

Konaté a déclaré, dans ses premiers mots après la signature officielle jusqu'en 2030 : « Bonjour Madridista, je suis très heureux d'être ici, j'espère vous voir très bientôt au Bernabéu, Hala Madrid ! ».

Le défenseur, arrivé librement en provenance de Liverpool, a ajouté dans des propos touchants : « Le premier maillot que j'ai possédé dans ma vie était celui du Real Madrid, et depuis ce moment, j'ai toujours rêvé de jouer pour cette équipe. Aujourd'hui, j'ai réalisé mon rêve, je vous promets de tout donner pour ce maillot ».

Dans une séquence marquante lors de la cérémonie de présentation à la Cité du Real Madrid, Konaté s'est tenu devant les quinze trophées de la Ligue des champions, contemplant les titres du club, et s'est longuement arrêté sur celui de l'année 2022.

À propos de ce moment, il a déclaré avec franchise : « Je ressens une certaine émotion, en particulier avec le titre de 2022 à Paris, car je jouais avec Liverpool lors de cette finale ».

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de « Kooora »

Ce match, que Konaté a perdu avec Liverpool face au Real Madrid sur un but de Vinicius, s'est transformé aujourd'hui en une nouvelle source de motivation pour le Français, qui souhaite vivre cette fois la gloire européenne sous le maillot du champion, après en avoir été le témoin de l'autre côté.