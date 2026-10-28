La colère chinoise contre Kylian Mbappé ne se limite plus à de simples décisions officielles de suspension de la diffusion et de rupture des contrats de parrainage : elle est descendue dans la rue et s'est transformée en véritables flammes.

Alors que Pékin étudiait les excuses de la star française formulées en trois langues, des supporters chinois déversaient leur colère d'une autre manière : en piétinant ses photos et en brûlant ses maillots devant les caméras, dans un message clair signifiant que la blessure infligée à leur symbole national ne se refermera pas avec des excuses.

La crise s'intensifie entre la star française et la rue chinoise, dépassant les couloirs de la diplomatie et les salles de réunion pour se transformer en une vague de colère populaire déchaînée, immortalisée par des vidéos qui se sont répandues comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux.

Quelques jours après les déclarations du joueur du Real Madrid au sujet d'une image satirique associant son visage à celui de l'ancien dirigeant chinois Mao Tsé-toung, qu'il avait décrite comme l'une de ses photos préférées, le public chinois ne s'est pas contenté de la décision du gouvernement de suspendre la diffusion des matches du Real Madrid sur la télévision officielle CCTV.

Prochains matchs SAN LaLiga 10:15 RMA Regarder

Des séquences largement partagées montrent des supporters chinois exprimant leur colère d'une manière symbolique et brutale. L'un d'eux a piétiné des affiches portant la photo de Mbappé, avant de s'adresser avec des mots rageurs à la caméra : « Je ressens une colère immense face aux déclarations de Mbappé sur la Chine, je lui impose un boycott total et je ne lui pardonnerai jamais. »

La scène ne s'est pas arrêtée là : le supporter a sorti un briquet et a mis le feu à un maillot portant le nom de Mbappé. Fait marquant, le maillot incendié était celui de l'équipe de France et non celui du Real Madrid, signe que la colère vise la personne elle-même et non le seul club.

Ces scènes populaires viennent confirmer que la crise est plus profonde qu'un simple différend commercial ou sportif. Dans ce pays asiatique, Mao Tsé-toung, fondateur de la République populaire de Chine, représente un symbole national et une ligne rouge à ne pas franchir, ce qui explique l'ampleur de la réaction que n'ont, à ce jour, pas apaisée les excuses du joueur, de son club et de la Ligue espagnole.



