En vidéo : depuis le milieu de terrain, un but miraculeux de Güler dans les filets de la Belgique !

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La rencontre entre la Turquie et son invitée la Belgique, disputée ce jeudi soir au stade Gursel Aksel, a offert du spectacle dès les premières minutes, dans le cadre de la cinquième journée de la phase de groupes de la Ligue des nations.

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Arda Güler, le joueur du Real Madrid, a inscrit un but pour la Turquie à la 20e minute, sur un coup franc magistralement exécuté de loin, offrant aux locaux un solide élan dans cette confrontation.

Mais le vétéran Kevin De Bruyne a rapidement répliqué en égalisant pour la Belgique, à la 27e minute, avant que les visiteurs ne prennent l'avantage grâce à un but de Charles De Ketelaere, à la 31e minute.

Ce match revêt une grande importance pour la sélection turque, qui dispute son premier test officiel sous la direction de son nouvel entraîneur Sergen Yalçın, après que celui-ci a pris les commandes en remplacement de l'Italien Vincenzo Montella, lequel a quitté son poste à la suite des résultats négatifs en début de parcours de l'équipe dans la compétition.

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La sélection turque avait beaucoup souffert lors de ses quatre premiers matches dans le groupe 1 de la Ligue A de la Ligue des nations de l'UEFA, s'inclinant face à la France sur le score d'un but à zéro, puis tombant face à l'Italie sur le score de 4-1, avant une défaite contre la Belgique sur un score de trois buts à zéro, puis une nouvelle défaite face à l'Italie sur le score de 3-1.

Ces résultats ont relégué la Turquie à la dernière place du groupe sans le moindre point, après avoir encaissé 11 buts contre seulement deux marqués, ce qui a placé l'ancien staff technique sous une forte pression et conduit au départ de Montella.

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Yalçın espère rétablir l'équilibre au sein de la sélection turque, en s'appuyant sur un ensemble de jeunes talents, au premier rang desquels Güler, le joueur du Real Madrid, qui représente l'un des éléments offensifs les plus en vue de l'équipe, aux côtés de Hakan Çalhanoğlu, le joueur de l'Inter Milan, doté d'une grande expérience internationale.

De l'autre côté, la sélection belge aborde la rencontre avec des ambitions différentes, puisqu'elle cherche à renforcer ses chances dans la course à la qualification pour les phases à élimination directe, après avoir remporté deux victoires lors de ses quatre premiers matches, contre deux défaites face à la France.

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L'entraîneur Marc van Bommel s'appuie sur un ensemble d'éléments expérimentés, à commencer par De Bruyne, le joueur de Naples, et Youri Tielemans, aux côtés de Jérémy Doku, qui a fait son retour dans la liste de la sélection après s'être remis de sa blessure.

La confrontation entre les deux équipes revêt une importance supplémentaire au vu du résultat de leur précédente rencontre, le 2 octobre dernier, lorsque la Belgique avait signé une large victoire sur un score de trois buts à zéro, portée par De Bruyne, qui avait inscrit deux buts aux 10e et 60e minutes, tandis que Romelu Lukaku avait ajouté le troisième but.

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Ainsi, la sélection turque cherche à prendre sa revanche face à la Belgique et à mettre fin à sa série de résultats négatifs dans la compétition, tandis que les visiteurs espèrent repartir avec les trois points afin de poursuivre la course à l'un des billets de qualification.

L'édition actuelle de la Ligue des nations de l'UEFA revêt une importance particulière pour la sélection turque, qui dispute les compétitions de la Ligue A pour la première fois de son histoire, après être montée de la Ligue B, mais s'est retrouvée dans un groupe relevé comprenant la France, l'Italie et la Belgique.

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Cela intervient au moment où la Belgique cherche à retrouver son rang parmi les grands d'Europe, après avoir terminé la précédente édition de la compétition à la troisième place de son groupe, tandis que la sélection turque espère éviter la relégation directe de la Ligue A, malgré la difficulté de sa situation après la défaite lors de ses quatre premiers matches.