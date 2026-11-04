Le défenseur turc d'Al-Ahli Saudi, Merih Demiral, a exprimé son bonheur de jouer aux côtés du Brésilien Roger Ibanez dans l'axe de la défense au cours des dernières années, affirmant qu'il le comprend mieux que sa propre épouse.

Demiral a déclaré, dans des propos tenus sur le podcast « The Mo Show » : « Je suis très chanceux (de jouer aux côtés d'Ibanez), et je suis convaincu qu'il ressent la même chose. C'est notre quatrième année ensemble, et j'espère que nous jouerons ensemble pendant de longues années. »

Il a ajouté : « Il y a quelque chose de spécial entre nous, et nous en avons parlé la semaine dernière spontanément lorsque nous étions à l'entraînement. Il voulait faire une chose précise, et il a remarqué que je savais ce qu'il allait faire. »

Il a poursuivi : « Il m'a dit : tu sais à l'avance ce que je vais faire. Je lui ai répondu : bien sûr, je te connais mieux que mon épouse, je te vois plus que je ne vois mes enfants, et je sais tout ce que tu vas faire, même en dehors du terrain. »

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Demiral joue aux côtés d'Ibanez depuis leur transfert à Al-Ahli durant l'été 2023. Ils forment depuis lors un mur impénétrable qui a contribué au sacre de l'équipe en Ligue des champions de l'élite asiatique à deux reprises, ainsi qu'à la Supercoupe d'Arabie saoudite à une reprise.

Par ailleurs, le défenseur turc a évoqué ce qui distingue Al-Ahli depuis son arrivée il y a environ trois ans, déclarant : « Je pense que ce qui distingue notre équipe et notre club des autres, c'est que nous sommes une seule famille. »

Il a conclu : « Nous sommes une seule entité, le public, le club et les joueurs ensemble. C'est notre secret, et je pense que personne d'autre ne le possède. Nous le préserverons, et tant que nous serons là, nous garderons cet esprit. Il n'y a donc pas lieu de s'en inquiéter. »