La star française Ousmane Dembélé a mené son équipe, le Paris Saint-Germain, à prendre l'avantage face au Slovan Bratislava d'un but inaugural pour lancer la défense de son titre en Ligue des champions.

Ce but est survenu à la 16e minute de la rencontre disputée au Parc des Princes, après avoir suivi la frappe de Nuno Mendes repoussée par le poteau, qu'il a poussée au fond des filets, annonçant un début fort du tenant du titre en cette soirée de Ligue des champions.

Dembélé a ajouté son deuxième but, et celui de son équipe, à la 23e minute, portant son total à 30 buts dans l'histoire de ses participations en Ligue des champions, battant le record de la légende de la Juventus et de la France David Trezeguet, et le propulsant à la sixième place au classement des meilleurs buteurs français de l'histoire de cette prestigieuse compétition.

Ce chiffre confirme la saison exceptionnelle que vit Dembélé avec Paris, où le caractère du héros des soirées de Ligue des champions est revenu tôt, comme l'ont qualifié les supporters, permettant à l'équipe d'entamer la défense de son titre par un but signé de sa première star.

Le classement des meilleurs buteurs français de l'histoire de la Ligue des champions

Karim Benzema : 90 buts

Kylian Mbappé : 71 buts

Thierry Henry : 50 buts

Antoine Griezmann : 44 buts

Ousmane Dembélé : 30 buts

David Trezeguet : 29 buts

Dembélé n'a besoin que d'un seul but pour briser son égalité avec Trezeguet et occuper à lui seul la cinquième place, sur le chemin de la course aux grands, en tête desquels Benzema et Mbappé.

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