Jonathan Kebe, l'agent du défenseur français du Barça Jules Koundé, est apparu ce mercredi au sein de la cité sportive « Joan Gamper », à un moment où les spéculations se multiplient autour de l'avenir du joueur et de son éventuel départ du club catalan cet été.

Selon les informations rapportées par le journaliste Gerard Romero sur la plateforme « Jijantes », Kebe s'est rendu dans les installations du Barça, une visite qui coïncide avec l'intérêt croissant d'Arsenal pour s'attacher les services de Koundé.

L'agent chercherait, semble-t-il, à s'informer sur l'avenir de la star française au Barça et sur les projets du club catalan pour la période restante du mercato.

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Selon de récents rapports espagnols, Arsenal surveille la situation de Koundé, alors que le club anglais a besoin de renforcer sa ligne défensive, notamment après la blessure de William Saliba.

Koundé est considéré comme une option séduisante pour l'entraîneur Mikel Arteta, dans la mesure où il peut évoluer aussi bien comme axial que comme latéral droit.

Cela intervient à un moment où la possibilité pour Arsenal de recruter Ezri Konsa d'Aston Villa s'est compliquée, en raison des exigences financières qui dépassent les 75 millions d'euros.

Le journal catalan « Sport » avait indiqué que le Barça pourrait être disposé à étudier une offre convenable pour vendre Koundé, dans le cadre d'une réorganisation de sa ligne défensive et afin de dégager des ressources financières pour d'autres transferts.

Mais la position du joueur semble différente jusqu'à présent, puisqu'il penche toujours pour rester au Barça.



