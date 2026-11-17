Pereira a déclaré ce mardi au quotidien saoudien Asharq Al-Awsat : « Nous avions besoin de la trêve internationale, d'autant que nous étions engagés dans trois compétitions, au niveau national et continental. »
Il a ajouté : « L'enchaînement des matchs et les blessures nous ont pénalisés. La trêve internationale a donc été l'occasion pour l'entraîneur d'imprimer sa marque et ses idées, et d'analyser les points positifs comme les points négatifs qui doivent être corrigés. »
Il a poursuivi : « La trêve internationale a été positive, d'autant que certains joueurs étaient blessés. Nous aurions aimé que tous les joueurs soient présents, mais ils sont en sélection. Nous voulons mettre les points sur les i et montrer un visage positif. »
Et de conclure : « Nos aspirations et nos ambitions ne sont pas lointaines, mais nous nous concentrons sur l'immédiat, à commencer par le prochain match de Ligue des champions de l'AFC Élite. J'espère qu'il marquera un bon départ pour nous. »
Al-Ittihad se prépare à affronter les Ouzbeks de Pakhtakor lundi prochain au stade Al-Inma de Djeddah, pour le compte de la 5e journée de la phase de ligue, dans la zone Ouest de la Ligue des champions de l'AFC Élite.
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Al-Ittihad occupe la 10e place de la zone Ouest de la compétition continentale avec seulement 4 points, fruit d'une seule victoire et d'un nul, pour deux défaites.
Sur la scène nationale, Al-Ittihad pointe au 4e rang du championnat saoudien avec 24 points, glanés grâce à 7 victoires, 3 nuls et une défaite, à 6 longueurs du leader, Al-Hilal.
Al-Ittihad s'est également qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du Roi, après sa victoire 3-0 face à Al-Najma en seizièmes de finale. L'équipe se prépare à affronter Al-Jabalain le mardi 12 janvier de l'année prochaine.
L'entraîneur allemand Jens Fissing entend remettre Al-Ittihad sur les rails après une saison décevante vécue sous la direction de son homologue portugais Sérgio Conceição, qui n'a pas réussi à le mener vers le moindre titre.
Al-Ittihad avait terminé 5e du championnat saoudien et a bien failli manquer l'édition actuelle de la Ligue des champions de l'AFC Élite, sans la modification du format qui a offert au cinquième de la Roshn Saudi League une place en barrages.
Le club de Djeddah avait par ailleurs été éliminé de la Coupe du Roi en demi-finales, battu aux tirs au but par Al-Kholood, dans une énorme surprise.
Sur le plan continental, Al-Ittihad n'avait pas réussi à franchir les quarts de finale de la Ligue des champions de l'AFC Élite la saison dernière, battu 1-0 par les Japonais du Machida Zelvia.
Depuis le début de la saison, Al-Ittihad affiche quelques progrès, notamment en Roshn Saudi League, où il est resté invaincu lors des 9 premières journées, avant que cette série ne prenne fin face au rival historique, Al-Hilal.
Ces bons résultats ne se retrouvent toutefois pas sur la scène asiatique, où l'équipe peine énormément. Faute de réaction rapide, elle pourrait ne pas décrocher l'une des 8 premières places qualificatives pour les huitièmes de finale.
Al-Ittihad rêve de renouer avec les sacres continentaux après plus de 20 ans d'attente, plus précisément depuis son deuxième et dernier titre en Ligue des champions d'Asie, en 2005.