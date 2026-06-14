La première période de la rencontre Allemagne-Curaçao, disputée ce dimanche soir au stade NRG dans le cadre du groupe 5 de la Coupe du monde 2026 (États-Unis, Canada, Mexique), a offert plusieurs données statistiques significatives.

Les Allemands ont d’ailleurs pris un excellent départ en ouvrant le score dès la 6^e minute par l’intermédiaire de Felix Nemesha. L’action, lancée sur le côté gauche, a été conclue par un tir puissant de l’attaquant depuis l’intérieur de la surface de réparation, qui a battu le gardien sur sa gauche.

Curaçao a toutefois égalisé à la 21e minute par Levano Comenencia, dont une frappe puissante des 20 mètres a battu Manuel Neuer sur sa droite.

À la 38e minute, les Allemands ont repris l’avantage par l’intermédiaire de Nico Schlotterbeck, qui a coupé au premier poteau un corner venu de la droite et expédié une tête puissante dans les filets.

Juste avant la mi-temps, l’arbitre international marocain Jalal Jaid accorde un penalty à l’Allemagne après une intervention musclée de Richidley Bazoer sur Felix Nmecha dans la surface.

Kai Havertz s’est présenté face au ballon et a transformé la sentence en troisième but, permettant à l’Allemagne de mener 3-1 à la mi-temps.

Selon le site français « Stats Foot », Felix Nmecha est devenu le joueur allemand ayant marqué le plus rapidement en Coupe du monde depuis Thomas Müller contre l’Argentine le 3 juillet 2010.

Le réseau a également souligné que l’Allemagne a désormais encaissé au moins un but lors de chacun de ses sept derniers matchs en Coupe du monde, sa plus longue série défensive depuis la période 1966-1970 (sept rencontres également).

Selon lecompte spécialisé « Mr. Ship », Curaçao est seulement la troisième sélection à percer la défense allemande lors d’un match d’ouverture, les vice-champions du monde en titre ayant déjà concédé un but au coup d’envoi. Seuls le Maroc (défaite 2-1 en 1970) et l’Algérie (victoire 2-1 en 1982) avaient réussi cette performance avant Curaçao.

La même source précise que le but de Nico Schlotterbeck a permis à ce match d’entrer dans l’histoire comme la deuxième rencontre seulement de la Coupe du monde à voir deux joueurs du Borussia Dortmund marquer. L’unique précédent remonte à 2006, lorsque Jan Koller et Tomáš Rosický avaient battu les États-Unis 3-0 avec la République tchèque.

Enfin, selon Opta, Curaçao est devenue la onzième sélection de la CONCACAF à marquer au moins une fois en phase finale de Coupe du monde. Seules l’Afrique (12 équipes ayant déjà marqué) et l’Europe (33 équipes) font mieux.