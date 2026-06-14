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Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Karim Malim

Traduit par

En vidéo : Curaçao suit la voie tracée par le Maroc et l’Algérie, tandis qu’un duo allemand réalise un exploit rare

Allemagne vs Curaçao
Allemagne
Curaçao
Coupe du monde
K. Havertz
N. Schlotterbeck
L. Comenencia
F. Nmecha
Allemagne
Curaçao
É.-U.
Égypte
Algérie
Maroc

Un triplé allemand et un nouveau record pour Conca

La première période de la rencontre Allemagne-Curaçao, disputée ce dimanche soir au stade NRG dans le cadre du groupe 5 de la Coupe du monde 2026 (États-Unis, Canada, Mexique), a offert plusieurs données statistiques significatives.

Les Allemands ont d’ailleurs pris un excellent départ en ouvrant le score dès la 6^e minute par l’intermédiaire de Felix Nemesha. L’action, lancée sur le côté gauche, a été conclue par un tir puissant de l’attaquant depuis l’intérieur de la surface de réparation, qui a battu le gardien sur sa gauche.

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Curaçao a toutefois égalisé à la 21e minute par Levano Comenencia, dont une frappe puissante des 20 mètres a battu Manuel Neuer sur sa droite.

À la 38e minute, les Allemands ont repris l’avantage par l’intermédiaire de Nico Schlotterbeck, qui a coupé au premier poteau un corner venu de la droite et expédié une tête puissante dans les filets.

Juste avant la mi-temps, l’arbitre international marocain Jalal Jaid accorde un penalty à l’Allemagne après une intervention musclée de Richidley Bazoer sur Felix Nmecha dans la surface.

Kai Havertz s’est présenté face au ballon et a transformé la sentence en troisième but, permettant à l’Allemagne de mener 3-1 à la mi-temps.

Selon le site français « Stats Foot », Felix Nmecha est devenu le joueur allemand ayant marqué le plus rapidement en Coupe du monde depuis Thomas Müller contre l’Argentine le 3 juillet 2010.

Le réseau a également souligné que l’Allemagne a désormais encaissé au moins un but lors de chacun de ses sept derniers matchs en Coupe du monde, sa plus longue série défensive depuis la période 1966-1970 (sept rencontres également).

Selon lecompte spécialisé « Mr. Ship », Curaçao est seulement la troisième sélection à percer la défense allemande lors d’un match d’ouverture, les vice-champions du monde en titre ayant déjà concédé un but au coup d’envoi. Seuls le Maroc (défaite 2-1 en 1970) et l’Algérie (victoire 2-1 en 1982) avaient réussi cette performance avant Curaçao.

La même source précise que le but de Nico Schlotterbeck a permis à ce match d’entrer dans l’histoire comme la deuxième rencontre seulement de la Coupe du monde à voir deux joueurs du Borussia Dortmund marquer. L’unique précédent remonte à 2006, lorsque Jan Koller et Tomáš Rosický avaient battu les États-Unis 3-0 avec la République tchèque.

Enfin, selon Opta, Curaçao est devenue la onzième sélection de la CONCACAF à marquer au moins une fois en phase finale de Coupe du monde. Seules l’Afrique (12 équipes ayant déjà marqué) et l’Europe (33 équipes) font mieux.

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