En vidéo : Cristiano Ronaldo montre la marche à suivre pour le retour de la star brésilienne

Au cœur de l’effervescence de la Coupe du monde, les caméras ont immortalisé un moment unique : la star portugaise Cristiano Ronaldo face à face avec l’attaquant brésilien Rodrigo.

Une poignée de main, un sourire et une question, rapportée par « Mundo Deportivo », ont suffi pour enflammer les réseaux sociaux : « Comment va ton genou ? » Entre une légende qui a surmonté toutes les blessures et une star qui se bat pour revenir, ce bref échange résume à lui seul tout le parcours de convalescence du Brésilien.

Rodrygo poursuit sa convalescence après une grave blessure qui a nécessité une intervention chirurgicale en mars dernier pour réparer une déchirure du ligament croisé antérieur et du ménisque latéral de son genou droit.

Bien qu’il ait repris l’entraînement et figure au Mondial, les séquelles chirurgicales imposent encore leur rythme au retour de l’attaquant du Real Madrid.

Le Brésilien a d’abord fait escale à New York pour honorer un engagement promotionnel auprès d’une marque sportive, puis il a rejoint Miami afin d’assister à la rencontre entre le Portugal et la Colombie. Sur place, il a retrouvé son coéquipier Bernardo Silva, mais l’échange le plus significatif s’est produit avec Cristiano Ronaldo.

Les deux stars ont échangé quelques mots, et la « star portugaise » a pris des nouvelles de la convalescence de son jeune homologue. Son conseil était clair : « Patience », accompagné de vœux de prompt rétablissement.

Message bien reçu par le Brésilien, qui a immédiatement immortalisé l’instant par une photo publiée sur ses réseaux sociaux, accompagnée de deux mots : « Mon idole ».