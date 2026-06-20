Le capitaine de la sélection portugaise, Cristiano Ronaldo, et son coéquipier, le milieu de terrain Bruno Fernandes, ont affiché une bonne humeur communicative ce samedi, lors de la séance d’entraînement préparatoire au match contre l’Ouzbékistan, comptant pour la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Le quotidien sportif portugais Record a diffusé une vidéo dans laquelle Ronaldo et Bruno, accompagnés du milieu de terrain Vitinha, échangent et rient durant la séance, une séquence illustrant la bonne humeur qui prévaut au sein du groupe malgré la pression exercée après le match nul 1-1 concédé face à la République démocratique du Congo lors de la première journée.

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Cette publication intervient alors que la rencontre d’ouverture a suscité une vive polémique médiatique et populaire, CR7 n’ayant pas tenté la moindre frappe au but. certains supporters reprochant à plusieurs joueurs, notamment Bruno Fernandes et João Neves, de ne pas avoir suffisamment servi le capitaine ou de l’avoir ignoré lors de certaines actions.

La tension a crû ces derniers jours après les propos très controversés de João Neves au sujet de Ronaldo, puis l’intervention de la sœur de la star, Katia Aveiro, dont les messages ont été interprétés par certains supporters comme une critique des joueurs en raison de leur attitude envers son frère sur le terrain.

Sur les réseaux sociaux, des supporters de Ronaldo ont même mené une campagne accusant plusieurs joueurs de manque de respect ou d’individualisme.

Pourtant, « El Don » a publié vendredi dernier une photo du groupe prise lors d’une séance d’entraînement de la sélection, accompagnée d’un message affirmant que l’équipe restait « toujours unie ».



