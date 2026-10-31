Le Bayern Munich a encaissé 3 coups durs lors du match nul contre son hôte le Borussia Dortmund (2-2), ce samedi à l'Allianz Arena, dans le cadre de la huitième journée de Bundesliga. Le Marocain Ismael Saibari, l'Allemand Serge Gnabry et le Français Michael Olise se sont tous blessés et ont dû quitter le terrain.

À ce sujet, Max Eberl, le directeur sportif du Bayern Munich, a déclaré dans des propos rapportés par le quotidien allemand "abendzeitung" : « Les deux blessures (Saibari et Gnabry) sont un peu plus graves que ce que nous avions prévu. »

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Et Eberl d'ajouter : « En ce qui concerne Michael Olise, cela ne semble pas aussi grave, mais les examens sont encore en attente. »

Des vidéos ont montré Saibari quittant l'Allianz Arena, après le match, sur des béquilles, tandis qu'Olise est sorti normalement.

De son côté, l'entraîneur adjoint Aaron Danks a évoqué les blessures en déclarant : « La blessure de Saibari se situe à la cheville et semble assez sérieuse, quant à Gnabry, il a subi une blessure musculaire, et je ne suis pas sûr non plus de l'état de Michael dans les dernières minutes. Le staff médical jouera désormais un rôle extrêmement important pour aider tous les joueurs à se rétablir. »

À propos du déroulement du match, il a déclaré : « Nous avons des sentiments partagés. Nous sommes très satisfaits de la performance, surtout en seconde période. Je pense que nous avons bien maîtrisé le match, et comme nous l'avions dit avant la rencontre, l'adversaire possède un bilan défensif très solide, mais nous avons réussi à trouver de nombreuses façons de créer des occasions aujourd'hui. »

Et Danks de poursuivre : « Au final, nous sommes déçus de ne pas avoir obtenu la victoire, mais je dois analyser le match pour les joueurs et leur expliquer que la performance était au rendez-vous et qu'ils ont tout fait correctement. Nous avons eu les bons moments, mais les choses n'ont pas tourné en notre faveur aujourd'hui. »