Mustapha Hadji, légende de la sélection marocaine, a choisi le meilleur joueur en Afrique pour l'année en cours 2026, ainsi que le « roi du continent africain » à travers l'histoire.

Hadji avait été sacré meilleur joueur en Afrique en 1998, après avoir brillé lors de la Coupe d'Afrique des Nations et de la Coupe du monde la même année.

Hadji estime que son compatriote Achraf Hakimi, qui évolue sous les couleurs du Paris Saint-Germain, est le plus méritant du trophée cette année, après avoir remporté avec son club plusieurs titres nationaux et continentaux.

Interrogé dans son entretien accordé à Kooora sur le joueur qui mérite le trophée cette année, Hadji a répondu : « C'est une question très difficile, surtout au vu de la crise survenue en finale de la Coupe d'Afrique des Nations, et le titre n'est donc pas encore tranché à ce jour. »

Mais il a nuancé en ajoutant : « En considérant d'autres compétitions, on peut dire qu'Achraf Hakimi a un avantage, car il a remporté la Ligue des champions d'Europe et quasiment toutes les compétitions auxquelles il a participé. »

Hakimi a réalisé une saison remarquable avec le club français, qu'il a mené à la victoire en Ligue 1, en Trophée des champions, en Ligue des champions d'Europe et en Supercoupe d'Europe, en plus de la qualification en finale de la Coupe d'Afrique des Nations avec la sélection marocaine, dans l'attente de la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) pour déterminer l'identité du champion.

Hakimi a par ailleurs occupé la 13e place au classement du Ballon d'Or du meilleur joueur au monde en 2026.

Le « Ballon d'Or » fait pencher la balance en faveur de Weah face à Salah

Quant au meilleur de l'histoire de l'Afrique, Hadji a répondu : « C'est aussi une question difficile, mais je choisis George Weah. »

Interrogé sur la raison pour laquelle il le place devant des légendes comme Mohamed Salah, Samuel Eto'o et Didier Drogba, il a expliqué : « Weah est le premier joueur africain à avoir remporté le Ballon d'Or du meilleur joueur au monde, j'ai joué contre lui, et j'estime qu'il est le roi du continent africain. »

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