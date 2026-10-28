Dani Carvajal, ancien capitaine du Real Madrid, s'est exprimé avec une franchise remarquable sur les coulisses des tensions qui ont secoué le vestiaire de la formation madrilène la saison dernière, minimisant l'importance de la fameuse altercation entre Fede Valverde et Aurélien Tchouaméni, et affirmant que de tels incidents sont tout à fait normaux dans le football professionnel.

Dans un long entretien avec le journaliste Manu Carreño dans l'émission « El Larguero » sur la radio « Cadena SER », le latéral expérimenté, qui a quitté les murs de Bernabéu après 13 ans passés avec l'équipe première, a déclaré : « Non, ce n'était pas du tout aussi important. Je suis au Real Madrid depuis de nombreuses années, et les joueurs en sont venus aux mains à plusieurs reprises, mais cela n'a jamais eu la moindre conséquence. »

Une bagarre qui se termine par une blessure à la tête

L'incident entre les joueurs du milieu de terrain avait suscité un vif émoi après qu'une violente dispute verbale à l'intérieur du vestiaire se soit transformée en bagarre, qui aurait provoqué une blessure à la tête de Valverde ayant nécessité des points de suture, plaçant ainsi l'ambiance de l'équipe au cœur du débat public lors d'une saison difficile et sans titres.

Carvajal estime que l'incident a pris une ampleur supérieure à sa réalité du simple fait qu'il a été rendu public, soulignant que les différends internes ne signifient pas nécessairement l'existence de divisions durables au sein du vestiaire.

La fuite contrarie le capitaine

Carvajal a révélé le point qui a réellement suscité son mécontentement, à savoir non pas la bagarre elle-même, mais la rapidité avec laquelle elle a fuité dans la presse.

Il a affirmé clairement : « Ce qui est étrange dans cette affaire, c'est la fuite, car elle a été publiée dans la presse à peine une demi-heure plus tard. Je fais partie de ceux qui croient à la nécessité de préserver la confidentialité du vestiaire, et cela me contrarie vraiment. »

Cette déclaration met en évidence l'importance de la discrétion dans un environnement aussi compétitif que le Real Madrid, où le moindre incident interne peut se transformer en bombe médiatique.

Une saison difficile et sans titres

Carvajal a reconnu que sa mission de capitaine la saison dernière avait été l'une des périodes les plus difficiles de sa carrière, dans un contexte marqué par l'absence de titres, la pression médiatique et les murmures au sein de l'équipe.

Il a déclaré : « Je devais être capitaine pour ma deuxième année sans titres, et gérer le vestiaire tout en composant avec les murmures n'est pas une chose facile. »

Il a affirmé que son style de leadership a toujours été associé à l'humilité, sans jamais réclamer de privilèges en se fondant sur sa carrière ou sur le brassard de capitaine, avant de tourner la page merengue et d'entamer un nouveau défi professionnel sous le maillot de Getafe.



