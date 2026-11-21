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Le Marocain Yassine Bounou, gardien d'Al-Hilal, a salué la Roshn Saudi League, estimant qu'elle ressemble à la Liga espagnole, championnat où il a passé l'essentiel de sa carrière avant de rejoindre Al-Hilal.

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Al-Hilal a organisé une conférence de presse inédite, au cours de laquelle le club a accueilli 20 enfants au centre sportif d'Al-Majdiya. Ceux-ci ont posé quelques questions à Yassine Bounou et à son coéquipier, le milieu de terrain saoudien Mohamed Kanno.

« Je pense que la différence entre la Roshn League et la Liga tient au climat, qui semble différent entre l'Espagne et l'Arabie saoudite », a déclaré Bounou, dans des propos dont Al-Hilal a publié une partie sur sa chaîne YouTube.

Et d'ajouter : « Lors de certains matchs, il y a aussi un écart entre certains clubs, mais de manière générale, je trouve que le championnat saoudien est très compétitif, comme le championnat espagnol. »

Le gardien marocain a également expliqué pourquoi il avait choisi de jouer à Al-Hilal plutôt que dans un autre club de la Roshn League : « Al-Hilal est le géant de l'Asie et possède une grande histoire. C'est un honneur pour moi de faire partie de ses rangs. »

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Il a poursuivi : « J'étais extrêmement fier de rejoindre un club de la stature d'Al-Hilal et de porter son maillot. C'était un grand honneur, et j'ai ressenti une grande responsabilité. Je remercie mes coéquipiers qui m'ont accueilli et m'ont fait sentir comme en famille. »

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Interrogé sur ce qui distingue les supporters d'Al-Hilal de ceux des autres clubs, Bounou a répondu : « Le public d'Al-Hilal vous fait sentir qu'il n'existe pas de petit match. Il vous met une grande responsabilité sur les épaules, et c'est ce qui permet au club d'être toujours au sommet, avec les titres et la gloire. »

Le gardien marocain est également revenu sur le meilleur arrêt de sa carrière. Il a choisi celui réalisé lors de la victoire 4-3 contre Manchester City, en huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs 2025 aux États-Unis.

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En revanche, Bounou a refusé de désigner un attaquant en particulier qu'il rêverait d'affronter : « J'ai affronté de nombreux attaquants, et ce fut un honneur pour moi. Il n'y a pas d'attaquant précis que je souhaite affronter, mais j'ai été honoré d'affronter tous les grands attaquants qui ont joué contre moi. »

Avant de conclure : « En dehors du football, j'aime faire du vélo. Si je n'avais pas été footballeur, je serais peut-être devenu enseignant, comme mon père. J'aime le poste de gardien depuis tout petit, à cause des gants. Et si j'avais joué à un autre poste, j'aurais été attaquant. »

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Pour rappel, Bounou a rejoint Al-Hilal à l'été 2023 en provenance du FC Séville. Il a depuis contribué à cinq titres, dont la Roshn League en 2024, la Coupe du Roi à deux reprises, ainsi que la Supercoupe d'Arabie saoudite, également à deux reprises.

Avant son aventure en Roshn League, Bounou a passé la majeure partie de sa carrière en Liga. Il avait rejoint l'équipe réserve de l'Atlético de Madrid en provenance du Wydad, club marocain, à l'été 2012, avant d'être promu en équipe première au début de la saison suivante.

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Mais Bounou n'a pas eu sa chance dans le club de la capitale espagnole. Il a alors été prêté au Real Saragosse, avant de s'engager définitivement avec Girona, puis de rejoindre le FC Séville, où il a vécu la plus belle période de sa carrière entre 2019 et 2023.

Le plus grand accomplissement du gardien marocain avec le club andalou reste ses deux sacres en Ligue Europa, en 2020 et 2023, avant son départ direct pour Al-Hilal.