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Muhammad Sharaf Eldeen

Traduit par

En vidéo : Bono stoppe net la série d’invincibilité de la France aux tirs au but

France vs Maroc
France
Maroc
Coupe du monde
Kylian Mbappé
Y. Bounou
France
Maroc
É.-U.

Bono a facilement repoussé la tentative de Mbappé.

Le gardien marocain Yassine Bono a interrompu la série parfaite de la France aux tirs au but en repoussant la tentative de Kylian Mbappé à la 28^e minute du quart de finale de la Coupe du monde 2026, ce jeudi soir.

Mbappé avait obtenu ce penalty après avoir été fauché par le défenseur marocain Nasser Mazraoui, mais Bono a repoussé sans trembler la tentative de la star du Real Madrid.

Selon le site français « stats foot », les Bleus avaient transformé leurs 17 derniers penalties en compétitions officielles avant l’arrêt de Bono, qui a ainsi interrompu cette série.

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Selon le site, le dernier Français à avoir manqué un penalty toutes compétitions confondues était Karim Benzema face au Pays de Galles le 2 juin 2021.

Rappelons que le Maroc s'est qualifié pour les quarts de finale après avoir dominé le Canada (3-0) en huitièmes, tandis que la France s'est imposée de justesse face au Paraguay (1-0).


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