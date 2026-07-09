En vidéo : Bono stoppe net la série d’invincibilité de la France aux tirs au but

Le gardien marocain Yassine Bono a interrompu la série parfaite de la France aux tirs au but en repoussant la tentative de Kylian Mbappé à la 28^e minute du quart de finale de la Coupe du monde 2026, ce jeudi soir.

Mbappé avait obtenu ce penalty après avoir été fauché par le défenseur marocain Nasser Mazraoui, mais Bono a repoussé sans trembler la tentative de la star du Real Madrid.

Selon le site français « stats foot », les Bleus avaient transformé leurs 17 derniers penalties en compétitions officielles avant l’arrêt de Bono, qui a ainsi interrompu cette série.

Lire aussi

Le Maroc et l’Argentine, remparts mondiaux face à la domination européenne

Face à l’Égypte, l’Argentine réédite l’exploit du Brésil 88 ans plus tard

Selon le site, le dernier Français à avoir manqué un penalty toutes compétitions confondues était Karim Benzema face au Pays de Galles le 2 juin 2021.

Rappelons que le Maroc s'est qualifié pour les quarts de finale après avoir dominé le Canada (3-0) en huitièmes, tandis que la France s'est imposée de justesse face au Paraguay (1-0).



