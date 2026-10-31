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FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduit par

En vidéo : blessure inquiétante pour Al-Saibari lors du Clasico d'Allemagne, un nouveau coup dur pour le Bayern Munich

Bayern Munich vs Borussia Dortmund
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I. Saibari
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L'équipe du Bayern Munich souffre déjà de nombreuses absences

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Le Bayern Munich a encaissé un double coup dur lors de la rencontre face à son hôte le Borussia Dortmund, à l'Allianz Arena ce samedi, dans le cadre de la huitième journée de Bundesliga.

À la 29e minute, la star marocaine Ismaël Saibari a quitté le terrain après s'être blessée à la suite d'un contact avec le gardien de Dortmund, Gregor Kobel, et a été remplacée par Nathaniel Brown.

Deux minutes ne s'étaient pas écoulées après la blessure de Saibari que l'attaquant allemand Serge Gnabry a lui aussi quitté la pelouse après avoir ressenti des douleurs, Josip Stanisic prenant sa place à la 31e minute.

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La nature des deux blessures ou leur gravité n'ont pas encore été précisées, dans l'attente des examens médicaux auxquels les deux joueurs seront soumis afin de déterminer la durée possible de leur absence.

Ces deux blessures surviennent à un moment délicat, alors que le Bayern est déjà privé de plusieurs autres joueurs en raison de blessures, en tête desquels Luis Díaz et Jamal Musiala, tandis que le géant bavarois se prépare à affronter son hôte l'Atlético Madrid dans un match décisif, mardi prochain, dans le cadre de la quatrième journée de la Ligue des champions d'Europe.

Malgré cela, le Bayern Munich a achevé la première période du Classique allemand avec un but d'avance sur Dortmund, inscrit par l'arrière droit Konrad Laimer à la 38e minute.

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