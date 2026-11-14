Partager Suivez GOAL sur Google

L'Algérie a décroché une précieuse victoire aux dépens de son hôte, le Togo, sur le score d'un but à zéro, lors de la rencontre qui les a opposés ce samedi soir au stade Hocine Aït Ahmed, dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires qualificatives à la Coupe d'Afrique des Nations 2027, prévue en Ouganda, au Kenya et en Tanzanie.

Publicité

Rami Bensebaïni a inscrit l'unique but de la rencontre, menant l'Algérie à récolter trois points importants qui lui ont permis de renforcer sa place en tête du groupe 9, après avoir porté son total à 7 points, tandis que le Togo reste bloqué à 3 points à la troisième place.

La Zambie occupe la deuxième place avec 4 points, alors que le Burundi ferme la marche du groupe avec deux points, l'Algérie continuant ainsi de creuser l'écart en tête après trois journées de qualifications.

L'Algérie a entamé le match sous une pression offensive à la recherche d'un but précoce, et s'est procuré sa première tentative à la 12e minute, lorsque Anis Hadj Moussa a décoché une frappe des abords de la surface de réparation, mais celle-ci est arrivée faiblement dans les mains du gardien Barcola.

La sélection algérienne a gâché une occasion nette d'ouvrir le score à la 23e minute, après que le ballon est parvenu à Mohamed El Amine Amoura à l'intérieur des six mètres, se retrouvant seul face au gardien, mais il a tiré un ballon à ras de terre qui est passé étrangement à côté du poteau.

Publicité Publicité

Avant la fin de la première période, Amine Gouiri a failli donner l'avantage à l'Algérie, après s'être élevé sur un centre envoyé par Nabil Bentaleb à la deuxième minute du temps additionnel, mais sa tête est passée de peu à côté du poteau, la première mi-temps s'achevant sur un score nul et vierge.

Related Topics

Prochains matchs TOG Africa Cup of Nations Qualification 11:00 ALG

Au début de la seconde période, le Togo a tenté de surprendre les locaux, et a failli ouvrir le score à la 58e minute, après que Laba s'est élevé sur un centre à l'intérieur de la surface de réparation, mais sa tête est passée à côté du poteau.

La réponse algérienne est venue rapidement par l'intermédiaire de Gouiri, qui a réussi à dribbler le gardien avant d'envoyer le ballon en direction des filets, mais une intervention de la défense l'a dégagé en corner.

Publicité

La sélection algérienne a poursuivi sa pression jusqu'à ce qu'elle réussisse à percer la défense togolaise à la 76e minute, après que Hadj Moussa a envoyé un centre précis à l'intérieur de la surface de réparation, que Bensebaïni a repris d'une tête puissante logée dans les filets, offrant l'avantage aux locaux avec le but qui a scellé la rencontre en leur faveur.

Avec cette victoire, l'Algérie a renforcé sa position en tête du groupe 9, avant que la confrontation entre les deux sélections ne se renouvelle mardi prochain, lorsque l'Algérie se rendra au Togo dans la capitale Lomé, dans le cadre des matchs de la quatrième journée des qualifications.

Publicité

L'Algérie conclura son parcours dans les qualifications au cours du mois de mars prochain, en disputant deux matchs, puisqu'elle débutera par une confrontation face à la Zambie à l'extérieur, avant de recevoir le Burundi lors de la dernière journée.

La sélection algérienne possède un riche historique en Coupe d'Afrique des nations, après avoir participé 21 fois au tournoi et avoir été sacrée à deux reprises, la première sur son sol en 1990, et la seconde lors de l'édition 2019 qui s'est tenue en Égypte.

Publicité

L'Algérie avait fait ses adieux à l'édition précédente du tournoi, organisée par le Maroc, dès les quarts de finale, après la défaite face au Nigeria sur le score de deux buts à zéro.