L'AC Milan est tombé dans le piège de la défaite à domicile devant ses supporters, face à son hôte portugais du Benfica sur le score de 2-0, ce mercredi soir, dans le cadre de l'Europa League, un résultat qui a choqué les fans des Rossoneri.

Le Benfica plie l'affaire de bonne heure

La formation portugaise a abordé la rencontre avec beaucoup d'audace et est parvenue à surprendre les locaux très tôt, l'étoile Dodi Lukebakio ouvrant le score à la 16e minute au terme d'une attaque organisée que la défense de Milan n'a pas gérée comme il le fallait.

Milan a tenté de revenir en première période, mais sans réel danger, si bien que la première mi-temps s'est achevée sur l'avance des visiteurs d'un but à zéro.

En seconde période, le Benfica a porté le coup de grâce en ajoutant un deuxième but par l'intermédiaire de Jakub Kaminski à la 54e minute, compliquant totalement la tâche des troupes des Rossoneri.

Malgré les tentatives de Milan pour revenir et réduire l'écart après la 58e minute, la défense organisée du Benfica et son gardien étaient au rendez-vous, permettant à la formation portugaise de préserver sa cage inviolée jusqu'au coup de sifflet final.

Avec ce résultat, Milan encaisse une défaite douloureuse qui complique ses calculs très tôt dans le groupe et accroît la pression sur l'équipe dans son parcours européen, tandis que le Benfica signe une victoire extrêmement précieuse à l'extérieur qui le place en position de force pour la course au ticket de qualification.

D'autres affiches enflamment la compétition

Auparavant, le Sparta Prague avait signé une large victoire à l'extérieur contre l'Ararat Arménie sur le score de 4-1.

Le quadruplé de la formation tchèque a été inscrit par T. Godal avec deux buts (20e et 22e minutes).

John Mercado a ajouté le troisième but à la 53e minute, et Patrik Vydra à la 72e, tandis que le seul but des locaux a été marqué par Bruno Wilson (55e).

Dans une autre rencontre, l'Omonia Nicosie a arraché une précieuse victoire face à son hôte du Celta Vigo sur le score de 1-0, l'unique but de la partie ayant été inscrit par Yuri Balkovec à la 88e minute.

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Dans un autre match, l'Olympiakos a renversé son retard face à son hôte du Jagiellonia Bialystok pour s'imposer précieusement 2-1 : la formation polonaise avait d'abord ouvert la marque par Smet à la 20e minute, avant que l'Olympiakos n'égalise par l'intermédiaire d'Armando Gonzalez (43e), puis que l'Ukrainien Roman Yaremchuk n'arrache le but de la victoire à la dernière minute pour les locaux (84e).

Sunderland a signé une victoire difficile face à son hôte de l'AZ Alkmaar sur le score de 1-0, l'unique but de la rencontre étant venu d'Enzo Le Fée à la 66e minute sur penalty, offrant à son équipe trois précieux points.

Anderlecht est tombé à domicile face à son hôte lyonnais sur le score de 1-2, la formation française ayant achevé la première période en tête grâce à un doublé inscrit par Nicolas Nkoulou à la 8e minute et Kaito Nakamura (22e), avant qu'Anderlecht ne réduise l'écart en seconde période par Mihajlo Cvetkovic (61e) sans parvenir à égaliser.

Le Bayer Leverkusen a signé une victoire méritée face à son hôte du Celje sur le score de 2-0, le score ayant été ouvert en sa faveur par S. Cieslar contre son camp à la 15e minute, avant que Facundo Medina ne confirme le succès d'un deuxième but (74e).