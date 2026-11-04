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FBL-EUR-C1-AEK-REAL MADRIDAFP
Loai Mohamed
Traduit par

En vidéo : Bellingham signe un chef-d'œuvre d'une talonnade et marche sur les traces de Guti et Foden

J. Bellingham
P. Foden
AEK Athenes vs Real Madrid
AEK Athenes
Real Madrid
Ligue des Champions
Angleterre
Grèce
Espagne

Le magicien anglais inscrit un but rare

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Jude Bellingham a continué de renforcer son statut parmi les plus grandes stars du Real Madrid, après avoir réalisé une statistique remarquable lors de la rencontre du club merengue face à l'AEK Athènes, ajoutant ainsi une nouvelle performance à son palmarès en Ligue des champions.

Bellingham a inscrit un magnifique but du talon à la 28e minute de la rencontre entre les deux équipes, dans le cadre de la quatrième journée de la phase de ligue, ce mercredi soir, en profitant d'un centre délivré par son coéquipier Marc Cucurella.

Selon les statistiques du réseau « Opta », le milieu de terrain anglais a inscrit son dixième but sous le maillot du Real Madrid en Ligue des champions, en 37 matches disputés avec le club dans la compétition.

Bellingham est ainsi devenu le deuxième milieu de terrain à atteindre au moins 10 buts avec le Real Madrid dans cette compétition, après José María Gutiérrez « Guti », qui en avait inscrit 16 en 97 matches.

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La performance de la star du Real Madrid ne s'est pas arrêtée là, puisqu'il a intégré une liste exceptionnelle de joueurs anglais, en devenant le deuxième joueur de son pays à marquer lors de chacune des sept dernières saisons de Ligue des champions.

Selon les statistiques de « Mister Chip », Bellingham a rejoint Phil Foden sur cette liste, après avoir marqué lors de chaque saison depuis 2020-2021, soit deux saisons avec le Borussia Dortmund et cinq saisons avec le Real Madrid.

Quant à Foden, il possède une série de buts ininterrompue qui s'est étendue sur neuf saisons, depuis 2018-2019 jusqu'à la saison actuelle 2026-2027, devenant ainsi le détenteur de la plus longue série de ce type parmi les joueurs anglais de l'histoire de la compétition.

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