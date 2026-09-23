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En vidéo : Ayman Hussein : le climat en Arabie saoudite et les blessures à l'origine du nul face à Oman

Irak vs Oman
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A. Hussein
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L'attaquant irakien a délivré la passe décisive sur l'unique but de sa sélection.

Ayman Hussein, l'attaquant de la sélection irakienne, a estimé que les conditions climatiques en Arabie saoudite étaient à l'origine du match nul face à Oman lors du match d'ouverture de la Coupe du Golfe arabe « Gulf Cup 27 ».

La sélection irakienne a fait match nul face à son homologue omanaise sur le score de 1-1, lors de la rencontre qui les a opposées ce mercredi au stade de la cité sportive du Prince Abdullah Al-Faisal à Djeddah, dans le cadre de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du Golfe arabe.

Ayman Hussein a déclaré dans des propos accordés aux chaînes qataries « Al Kass » à l'issue du match : « Les conditions étaient difficiles, l'humidité était élevée, et les joueurs ne sont pas habitués à de telles conditions. »

Il a ajouté : « Nous avons souffert de quelques blessures et avons dû procéder à des changements forcés à la mi-temps et en début de seconde période, mais cela n'est pas une excuse. »

Il a poursuivi : « Nous avons livré un match plutôt bon, et nous aurions dû marquer plus d'un but, mais la réussite n'était pas de notre côté, et c'est cela le football. »

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Il a conclu : « La sélection d'Oman est une bonne et respectable équipe, qui a su exploiter les occasions et inscrire le but égalisateur. Le match s'est terminé sur ce score, et c'est un bon point en ouverture. Nous chercherons à nous rattraper en battant le Koweït. »

Il convient de rappeler que les sélections d'Irak et d'Oman évoluent dans le groupe 1 de la Coupe du Golfe arabe, dans sa vingt-septième édition, aux côtés des sélections d'Arabie saoudite et du Koweït, qui s'affronteront dans peu de temps.

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