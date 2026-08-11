L'Algérien Houssem Aouar, milieu de terrain d'Al-Ittihad, a répondu aux doutes qui l'ont visé ces derniers temps par un début idéal avec le club saoudien.

Al-Ittihad a affronté Al-Jazira, ce mardi, au stade Mohammed ben Zayed dans la capitale émiratie Abou Dhabi, lors du tour préliminaire qualificatif pour la phase de ligue de l'AFC Champions League Elite.

Alors qu'Al-Ittihad menait deux buts à zéro, Houssem Aouar est parvenu à inscrire le troisième but, à la 54e minute de la rencontre.

Le but du joueur algérien est intervenu après un centre de l'arrière gauche Fares Abidi sur la tête du défenseur serbe Jan-Carlo Simić, qui l'a à son tour remis à Aouar devant le but, ce dernier la logeant dans les filets du gardien Ali Khassif.

Ce but est venu comme la réponse d'Aouar aux informations de presse qui évoquaient un possible départ d'Al-Ittihad lors de l'actuelle période des transferts estivaux, en raison du fait que l'entraîneur allemand Jens Wissing n'était pas convaincu par ses qualités.

Aouar est considéré comme l'une des principales vedettes du club saoudien depuis son arrivée dans ses rangs à l'été 2024, en provenance de la Roma, notamment lors de la première saison au cours de laquelle l'équipe a remporté les titres de la Saudi Pro League et de la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées.