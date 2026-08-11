Vous avez plus de 18 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Al Ittihad vs Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traduit par

En vidéo : Awar fait taire les sceptiques avec des débuts parfaits sous les couleurs d'Al-Ittihad

H. Aouar
Algérie
Al-Jazira vs Al Ittihad
Al-Jazira
Al Ittihad
Ligue des Champions AFC - Qualification
Algérie
Émirats arabes unis
Arabie saoudite

La star algérienne a brillé de mille feux lors de son premier match officiel

L'Algérien Houssem Aouar, milieu de terrain d'Al-Ittihad, a répondu aux doutes qui l'ont visé ces derniers temps par un début idéal avec le club saoudien.

Al-Ittihad a affronté Al-Jazira, ce mardi, au stade Mohammed ben Zayed dans la capitale émiratie Abou Dhabi, lors du tour préliminaire qualificatif pour la phase de ligue de l'AFC Champions League Elite.

Alors qu'Al-Ittihad menait deux buts à zéro, Houssem Aouar est parvenu à inscrire le troisième but, à la 54e minute de la rencontre.

Billets des matchs de la Saudi Pro LeagueAchetez votre billet maintenant !

Le but du joueur algérien est intervenu après un centre de l'arrière gauche Fares Abidi sur la tête du défenseur serbe Jan-Carlo Simić, qui l'a à son tour remis à Aouar devant le but, ce dernier la logeant dans les filets du gardien Ali Khassif.

Ce but est venu comme la réponse d'Aouar aux informations de presse qui évoquaient un possible départ d'Al-Ittihad lors de l'actuelle période des transferts estivaux, en raison du fait que l'entraîneur allemand Jens Wissing n'était pas convaincu par ses qualités.

Aouar est considéré comme l'une des principales vedettes du club saoudien depuis son arrivée dans ses rangs à l'été 2024, en provenance de la Roma, notamment lors de la première saison au cours de laquelle l'équipe a remporté les titres de la Saudi Pro League et de la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google