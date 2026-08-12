Jonathan Kebe, l'agent du Français Jules Koundé, défenseur du Barça, est apparu ce mercredi au sein de la cité sportive « Joan Gamper », alors que les spéculations se multiplient autour de l'avenir du joueur et de son éventuel départ du club catalan cet été.

Selon les informations rapportées par le journaliste Gérard Romero via la plateforme « Jijantes », Kebe se trouvait dans les installations du Barça, une visite qui coïncide avec l'intérêt grandissant d'Arsenal pour s'attacher les services de Koundé.

L'agent chercherait, semble-t-il, à s'informer sur l'avenir de la star française au Barça et sur les intentions du club catalan durant la période restante du mercato.

À lire aussi

Salaire élevé et promotion rapide : nouveaux détails dans l'affaire de « la maîtresse d'Infantino »

Hussein Kharja à Vieira : tes propos sont ignobles, et comment peux-tu parler après ce que tu as fait au Barça ?

Selon de récents rapports espagnols, Arsenal surveille la situation de Koundé, l'équipe anglaise ayant besoin de renforcer sa ligne défensive, surtout après la blessure de William Saliba.

Koundé est perçu comme une option attrayante pour l'entraîneur Mikel Arteta, puisqu'il peut évoluer aussi bien en défenseur central qu'en arrière droit.

Cela intervient alors que la possibilité pour Arsenal de recruter Ezri Konsa d'Aston Villa s'est compliquée, en raison d'exigences financières dépassant les 75 millions d'euros.

Le journal catalan « Sport » avait indiqué que le Barça pourrait être disposé à étudier une offre convenable pour vendre Koundé, dans le cadre d'une réorganisation de sa ligne défensive et afin de dégager des ressources financières pour d'autres transferts.

Mais la position du joueur semble différente pour l'heure, celui-ci penchant toujours pour la poursuite de son aventure au Barça.



