Le Bayern Munich a conclu sa tournée asiatique de préparation pour la nouvelle saison par une victoire face à Aston Villa (2-1), ce vendredi soir, lors du match amical disputé au « Kai Tak Sports Park » de Hong Kong, dans le cadre du tournoi Audi Football Summit.

Le défenseur sud-coréen Kim Min-jae a ouvert le score pour le club bavarois à la 37e minute, en reprenant de la tête un coup franc botté par Tom Bischof, avant que le Colombien Luis Díaz n'ajoute le deuxième but à la 74e minute d'une superbe frappe, sur une passe d'Arijon Ibrahimović.

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João Gomes a réussi à réduire l'écart en faveur d'Aston Villa à la 83e minute, tandis que le gardien Manuel Neuer a brillé dans les dernières minutes en repoussant avec brio un face-à-face de Tammy Abraham, préservant ainsi l'avance de son équipe jusqu'au coup de sifflet final.

Le Bayern Munich a imposé sa domination sur le déroulement de la rencontre durant la majeure partie du match, en particulier lors de la première période, grâce à un pressing haut, avec la participation de plusieurs joueurs titulaires et de retour de blessure, pour finalement l'emporter et voir sa star Luis Díaz être désigné homme du match.

Le géant bavarois a bouclé sa tournée asiatique par cette victoire, avant de regagner Munich demain samedi, en vue d'une confrontation amicale face à Leipzig sur la pelouse de l'Allianz Arena, le 15 août.

En face, Aston Villa a perdu son dernier match de préparation avant la confrontation attendue face au Paris Saint-Germain en Supercoupe d'Europe, mercredi prochain, au stade « Red Bull Arena » de Salzbourg, en Autriche.



