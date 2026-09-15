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Ipswich Town v Arsenal - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduit par

En vidéo : Arsenal pulvérise Ipswich avec un quadruplé en Coupe de la Ligue

Ipswich vs Arsenal
Ipswich
Arsenal
Carabao Cup
Angleterre

Une nuit historique pour Doumbia

Arsenal s'est qualifié pour le quatrième tour de la Coupe de la Ligue anglaise « Carabao », après une victoire confortable sur son hôte Ipswich Town sur le score de (4-2), lors de la confrontation qui a réuni les deux équipes ce mardi soir au stade « Portman Road » dans le cadre des rencontres du troisième tour.

Arsenal a ouvert le score tôt, à la septième minute, par l'entremise du prometteur Max Dowman ; après avoir dribblé le défenseur Cédric Kipré et s'être présenté seul face au gardien Christian Walton, il a expédié une frappe soignée de l'intérieur de la surface de réparation qui a fini au fond des filets.

Les visiteurs n'ont pas attendu longtemps pour doubler la mise ; Mikel Merino a profité d'un flottement défensif d'Ipswich dans la construction de l'attaque pour délivrer une passe en profondeur magique à la 16e minute en direction de Noni Madueke, qui a décoché une frappe puissante de l'intérieur de la surface pour secouer les filets.

Dès l'entame de la seconde période, le jeune Dowman est revenu à la charge pour tromper de nouveau le gardien et inscrire le troisième but d'Arsenal à la 47e minute, après avoir reçu une passe en profondeur soignée dans la surface, avant d'ajuster une frappe rasante au ras du sol qui a trompé le gardien Walton.


Merino a couronné sa prestation remarquable en inscrivant le quatrième but pour Arsenal à la 58e minute, sur une superbe frappe enroulée depuis les abords de la surface de réparation, qui a heurté le poteau avant de terminer au fond des filets.

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En face, Ipswich Town a réussi à réduire l'écart à la 62e minute ; à la suite d'une belle percée de Jack Clarke sur le flanc gauche, couronnée par une passe rasante soignée que Anis Mehmeti a convertie d'une frappe directe dans les filets.

Puis, à la première minute du temps additionnel, les locaux ont inscrit un deuxième but par l'intermédiaire de Chuba Akpom, sur une frappe de l'intérieur de la surface de réparation qui a trompé le gardien Kepa, la rencontre se terminant sur une victoire d'Arsenal (4-2).

Avec cette large victoire, Arsenal attend de connaître son adversaire pour la suite de la compétition lors du tirage au sort prévu demain, mercredi soir.

Rappelons qu'Arsenal aspire à conjurer le sort dans la Coupe de la Ligue, une compétition qu'il n'a remportée que deux fois seulement, la dernière lors de la saison (1992-1993), sachant qu'il avait atteint la finale de l'édition précédente avant de s'incliner face à Manchester City (0-2), tandis que Liverpool trône en tête de la liste des clubs les plus titrés dans cette compétition avec un total de 10 titres.

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