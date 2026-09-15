En vidéo : Arsenal pulvérise Ipswich avec un quadruplé en Coupe de la Ligue

Arsenal s'est qualifié pour le quatrième tour de la Coupe de la Ligue anglaise « Carabao », après une victoire confortable sur son hôte Ipswich Town sur le score de (4-2), lors de la confrontation qui a réuni les deux équipes ce mardi soir au stade « Portman Road » dans le cadre des rencontres du troisième tour.

Arsenal a ouvert le score tôt, à la septième minute, par l'entremise du prometteur Max Dowman ; après avoir dribblé le défenseur Cédric Kipré et s'être présenté seul face au gardien Christian Walton, il a expédié une frappe soignée de l'intérieur de la surface de réparation qui a fini au fond des filets.

Les visiteurs n'ont pas attendu longtemps pour doubler la mise ; Mikel Merino a profité d'un flottement défensif d'Ipswich dans la construction de l'attaque pour délivrer une passe en profondeur magique à la 16e minute en direction de Noni Madueke, qui a décoché une frappe puissante de l'intérieur de la surface pour secouer les filets.

Dès l'entame de la seconde période, le jeune Dowman est revenu à la charge pour tromper de nouveau le gardien et inscrire le troisième but d'Arsenal à la 47e minute, après avoir reçu une passe en profondeur soignée dans la surface, avant d'ajuster une frappe rasante au ras du sol qui a trompé le gardien Walton.





Merino a couronné sa prestation remarquable en inscrivant le quatrième but pour Arsenal à la 58e minute, sur une superbe frappe enroulée depuis les abords de la surface de réparation, qui a heurté le poteau avant de terminer au fond des filets.

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En face, Ipswich Town a réussi à réduire l'écart à la 62e minute ; à la suite d'une belle percée de Jack Clarke sur le flanc gauche, couronnée par une passe rasante soignée que Anis Mehmeti a convertie d'une frappe directe dans les filets.

Puis, à la première minute du temps additionnel, les locaux ont inscrit un deuxième but par l'intermédiaire de Chuba Akpom, sur une frappe de l'intérieur de la surface de réparation qui a trompé le gardien Kepa, la rencontre se terminant sur une victoire d'Arsenal (4-2).

Avec cette large victoire, Arsenal attend de connaître son adversaire pour la suite de la compétition lors du tirage au sort prévu demain, mercredi soir.

Rappelons qu'Arsenal aspire à conjurer le sort dans la Coupe de la Ligue, une compétition qu'il n'a remportée que deux fois seulement, la dernière lors de la saison (1992-1993), sachant qu'il avait atteint la finale de l'édition précédente avant de s'incliner face à Manchester City (0-2), tandis que Liverpool trône en tête de la liste des clubs les plus titrés dans cette compétition avec un total de 10 titres.