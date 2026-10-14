En vidéo : Araujo et Barcola ouvrent leur compteur de buts avec Liverpool en Ligue des champions

Dans une soirée placée sous le signe des recrues, Liverpool n'a pas eu besoin de plus de 120 secondes pour enflammer son public avec un doublé éclair, avant d'inscrire un troisième but quelques minutes plus tard.

Dans le cadre de la deuxième journée du tour préliminaire de la Ligue des champions, Liverpool a pris l'avantage face au LASK Linz grâce à deux buts rapides signés par deux joueurs qui marquaient pour la première fois sous le maillot des Reds.

Deux minutes de folie

Le défenseur uruguayen Ronald Araujo a ouvert le score à la 22e minute, lors de cette rencontre disputée à la Raiffeisen Arena, d'une tête bien ajustée après un centre précis du Grec Kostas Tsimikas, inscrivant ainsi son premier but avec Liverpool de la plus belle des manières.

Deux minutes plus tard seulement, c'était au tour du jeune Français Bradley Barcola d'inscrire son nom au tableau d'affichage. À la 24e minute, Barcola a profité d'une passe magique de Luis Comas pour frapper avec assurance et signer son premier but avec l'équipe, confirmant que l'avenir de l'attaque de Liverpool est entre de bonnes mains.









Barcola remet ça et confirme

Alors que tout le monde pensait que le spectacle était terminé, Barcola est revenu pour confirmer qu'il était l'homme de la soirée, sans contestation possible : à la 37e minute, il a reçu une passe géniale de la star allemande Florian Wirtz pour signer son deuxième but personnel et le troisième de son équipe, complétant un doublé historique lors de son premier match européen.

Trois buts, un premier but pour Araujo et un premier doublé pour Barcola : Liverpool a envoyé un message clair, celui d'une équipe prête à s'imposer avec force en Ligue des champions, avec des joueurs capables de faire la différence dès les premiers instants.





Liverpool a signé une démonstration offensive historique : selon le réseau de statistiques footballistiques Opta, les Reds ont tenté 19 frappes lors de la seule première période face au LASK, soit le plus grand nombre de tirs réalisés par une équipe visiteuse en première mi-temps à l'extérieur dans l'histoire de la Ligue des champions depuis la saison 2003-2004.











