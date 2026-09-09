Le Hongrois Dominik Szoboszlai a inscrit le but égalisateur de Liverpool face à son hôte l'Atlético Madrid, ce mercredi soir, en ouverture du parcours des deux équipes dans la phase de ligue de la Ligue des champions, après avoir reçu une superbe passe du talon du défenseur uruguayen Ronald Araujo, à la 40e minute.

Le but de Szoboszlai est survenu avant la fin de la première période, remettant Liverpool dans le match après l'ouverture du score de l'Atlético Madrid, sur la pelouse d'Anfield lors de la première journée de la compétition.

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La passe décisive d'Araujo a suscité un grand intérêt, la transmission ayant été réalisée du talon dans un geste technique remarquable du défenseur, qui a rejoint Liverpool cet été en provenance de Barcelone sous forme de prêt, jusqu'à la fin de la saison 2026-27.

Liverpool avait annoncé, en août dernier, avoir trouvé un accord pour le prêt d'Araujo, qui a disputé plus de 200 matchs avec Barcelone et remporté avec le club trois titres en Liga, avant son transfert à Anfield pour renforcer la défense de l'équipe de l'entraîneur Andoni Iraola.

De son côté, Dominik Szoboszlai a contribué à 10 buts en Ligue des champions depuis le début de la saison dernière, plus que tout autre milieu de terrain de la compétition, avec 6 buts et 4 passes décisives, selon le réseau « WhoScored ».

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