L'Atlético de Madrid a remporté le derby de la capitale espagnole face à son rival, le Real Madrid, en s'imposant sur le score de (2-1), ce dimanche soir, lors du choc qui les a opposés dans le cadre de la septième journée de la Liga.

À l'issue de la rencontre, une image de l'arbitre Ortiz Arias a suscité une vive polémique, après qu'il est apparu quittant le terrain le sourire aux lèvres, alors que la colère régnait chez les joueurs et les supporters du Real Madrid en raison de plusieurs décisions arbitrales controversées durant le derby.

Le compte officiel de l'émission « El Chiringuito » a écrit sur la plateforme « X » : « Ortiz Arias, l'arbitre du derby, quitte le terrain en riant. »

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Le derby a connu de nombreuses situations arbitrales controversées, le Real Madrid ayant protesté contre l'absence de carton rouge lors de plus d'une action au cours de la première mi-temps.

Les cas les plus marquants ont été l'intervention de Cuti Romero sur Jude Bellingham, ainsi que celle de Kang-in Lee sur Federico Valverde, la chaîne du Real Madrid estimant que ces deux interventions méritaient un carton rouge.

Selon la chaîne du Real Madrid, l'expulsion de ces joueurs aurait contraint l'Atlético de Madrid à terminer la rencontre à neuf, mais l'arbitre Ortiz Arias n'a brandi le carton rouge dans aucune des deux actions lors de la première mi-temps.

En revanche, la seconde mi-temps a vu l'exclusion de Dean Huijsen, défenseur du Real Madrid, à la suite d'une intervention ayant nécessité le recours à l'assistance vidéo à l'arbitrage « VAR », laissant l'équipe merengue terminer la rencontre à dix.

Les décisions arbitrales ont alimenté la controverse après le coup de sifflet final, d'autant plus dans le contexte de la défaite du Real Madrid face à son voisin l'Atlético de Madrid sur le score de (2-1), lors d'un derby marqué par de nombreuses interventions, accrochages et décisions sujettes à débat.