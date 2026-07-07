En vidéo : après sa remarque sarcastique sur Lamine Yamal… La prédiction de Lekjaâ va-t-elle se réaliser lors de la Coupe du monde ?

Dans une déclaration à la fois ironique et diplomatique, Fawzi Lakjaâ, président de la Fédération marocaine de football, a rouvert le dossier sensible de Lamine Yamal en affirmant que les portes du Maroc « resteront toujours ouvertes » au jeune talent espagnol, avant de lâcher une phrase qui fait mouche.

Ces propos, tenus lors d’un long entretien accordé au journal français « Onze Mondial », remettent sur le devant de la scène l’histoire de ce joueur qui aurait pu porter le maillot des « Lions de l’Atlas » avant d’opter pour « La Roja » en 2023.

Bien qu’il soit né dans la banlieue de Barcelone et ait été formé dans les équipes de jeunes espagnoles, Yamal pouvait représenter le Maroc, pays d’origine de son père, Mounir Nasraoui.

Lakjaâ a révélé que l’attaquant du FC Barcelone avait « brièvement envisagé » de représenter le Maroc, notamment après l’exploit historique des Lions de l’Atlas lors de la Coupe du monde 2022.

M. Lakjaâ a souligné que la Fédération marocaine avait déployé « des efforts soutenus » pour convaincre ce jeune talent prometteur de l’époque, à travers plusieurs réunions organisées au Maroc et en Espagne, mais celles-ci n’ont pas fait changer d’avis le joueur.

Le président de la FMF a déclaré : « Nous avons respecté le choix de Jamil, nous ne nous y sommes jamais opposés, nous n’avons jamais changé notre attitude envers lui, ni envers sa famille qui, à ma connaissance, vient souvent passer ses vacances, notamment dans les régions du nord, leur terre d’origine ; ils seront toujours les bienvenus. »

Il a toutefois créé la polémique en lançant, sur un ton ironique : « Lamine Jamil… Je ne connais aucun Espagnol qui s’appelle Jamil », rappelant que le nom complet du joueur est « Lamine Yamal Nasraoui Ibana » et qu’il a choisi d’inscrire seulement ses deux premiers prénoms sur son maillot.

Cette double prénomination témoigne d’un geste de gratitude : ses parents ont voulu rendre hommage à deux bienfaiteurs qui les avaient soutenus durant les difficultés de la grossesse maternelle.

Lakjaâ a par ailleurs souligné que le Maroc ne traite pas la question des joueurs binationaux sous l’angle de la « déception ou de la fierté », affirmant : « Pour nous, il s’agit de football et de son caractère universel… Jouer pour une équipe dont on a choisi la nationalité administrative ne changera en rien nos liens avec notre pays. »

Il a conclu : « Notre histoire et notre civilisation sont une source de fierté, et cette fierté s’accroît lorsque la nation marocaine contribue à forger l’équipe nationale d’un pays ami, l’Espagne. »

Avant le coup d’envoi de la Coupe du monde, Lakjaâ avait lancé, sur le ton de la plaisanterie : « J’espère que nous affronterons l’Espagne en Coupe du monde pour voir s’il a pris la bonne décision ». Son vœu pourrait se réaliser en demi-finale, le 14 juillet, si le Maroc écarte la France et que l’Espagne domine la Belgique.