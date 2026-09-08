Zamalek, tenant du titre du championnat d'Égypte de première division, s'est provisoirement emparé de la tête du classement après sa victoire difficile face au promu Abou Qir Fertilisers.

Zamalek a battu son hôte Abou Qir sur le score de 2-0 lors de la rencontre disputée ce mardi soir au stade du Caire, dans le cadre de la quatrième journée de la compétition nationale, bien que le nouveau venu en première division ait menacé les buts de la formation blanche à plus d'une reprise, allant même jusqu'à dominer en termes de possession (53 %) et de nombre de tirs (13 contre 8).

Zamalek a ouvert le score par l'intermédiaire de Mohamed Ismail à la 17e minute, sur une frappe surpuissante « en pleine volée » qui a fini au fond des filets vides de l'équipe visiteuse, après que le gardien Mahmoud Abdel Rahim « Gennesh » était sorti à la rencontre du Marocain Mahmoud Bentayg.

L'occasion la plus dangereuse de la rencontre est survenue à la 69e minute, lorsqu'Oday Dabbagh a tenté de dévier au fond des filets un centre d'Omar Gaber, mais le défenseur Mohamed Dabash s'est illustré en dégageant le ballon sur la ligne de but, dans une action remarquable.

Trois minutes avant la fin du temps réglementaire, le remplaçant Ahmed Sherif a assuré les trois points d'un second but, en surgissant dans la surface de réparation à la faveur d'une inattention de la défense, avant de lober Gennesh.

La formation blanche porte ainsi son total à 10 points et grimpe provisoirement à la première place, en attendant le reste des résultats des matchs de la quatrième journée.

Zamalek devance Pyramids, Al Ahly et Ceramica Cleopatra d'un seul point, sachant que le club du ciel et celui du rouge n'ont chacun disputé que 3 matchs.

Il s'agit de la troisième victoire de Zamalek en championnat d'Égypte cette saison, après ses succès face à Al Ahly Bank et Suez Petrojet, tandis que le club avait trébuché sur un match nul contre l'Ittihad d'Alexandrie lors de la journée d'ouverture de la saison.

En revanche, Abou Qir Fertilisers reste bloqué à 3 points à la 15e place, après avoir subi sa troisième défaite consécutive.

Zamalek affrontera son hôte Ghazl El Mahalla le 16 septembre courant lors de la cinquième journée, sachant qu'il rencontrera avant cela le champion de Djibouti, Port, samedi prochain, lors du match retour du tour préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique.

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