Le Tunisien Mohamed Ali Ben Romdhane a mis un terme à un court chapitre de sa carrière avec Al Ahly d'Égypte, après que le club qatari d'Al Shamal a annoncé ce dimanche soir avoir signé officiellement le milieu de terrain international, qui va vivre une nouvelle expérience dans le championnat qatari à compter de la saison 2026-2027.

Al Shamal espère que l'arrivée de Ben Romdhane constituera un renfort de poids pour l'effectif, au vu de ses qualités techniques et de l'expérience acquise au cours de sa carrière avec plusieurs clubs, sans oublier sa présence internationale avec la sélection tunisienne.

Al Shamal a affirmé que Mohamed Ali Ben Romdhane dispose de grandes qualités techniques qui lui permettent d'apporter une véritable plus-value à l'équipe, soulignant l'expérience acquise lors de ses précédents passages avec Al Ahly d'Égypte et l'Espérance de Tunis, ainsi que ses sélections avec l'équipe de Tunisie.

Le joueur tunisien a passé avec succès les examens médicaux et doit rejoindre immédiatement les entraînements d'Al Shamal, en vue du coup d'envoi de la nouvelle saison 2026-2027.

La nouvelle saison de la Qatar Stars League (Doha Bank) doit débuter le 20 août, tandis qu'Al Shamal disputera son premier match dans la compétition le 21 août, face à Al Arabi dans le cadre de la première journée.

Ben Romdhane ambitionne de retrouver une place forte dans le onze de départ lors de cette nouvelle expérience, après avoir eu du mal à obtenir régulièrement du temps de jeu avec Al Ahly la saison dernière.

Les statistiques de Ben Romdhane avec Al Ahly

Al Ahly avait annoncé le départ de Mohamed Ali Ben Romdhane, âgé de 27 ans, après une seule saison passée au sein du club, durant laquelle il n'a pas réussi à s'imposer régulièrement dans le onze de départ.

Le joueur tunisien a disputé 33 matches avec Al Ahly toutes compétitions confondues, inscrivant deux buts, et a contribué au sacre de l'équipe en Supercoupe d'Égypte.

Mohamed Ali Ben Romdhane avait rejoint Al Ahly à l'été 2025 en provenance du club hongrois de Ferencváros, après une expérience remarquée avec l'équipe hongroise à la suite de son départ de l'Espérance de Tunis.

Après une seule saison avec Al Ahly, le joueur a décidé de relever un nouveau défi, en rejoignant Al Shamal du Qatar pour entamer un nouveau chapitre de sa carrière professionnelle, avec l'espoir d'y retrouver davantage de temps de jeu et de briller.