L'ancienne star du football saoudien Mohammed Al Sahlawi a adressé une critique acerbe à la performance du club d'Al Ahli lors de son match face à Auckland FC, malgré la domination territoriale évidente de la formation de Djeddah.

Al Sahlawi a affirmé, lors de son analyse du déroulement de la première mi-temps de la rencontre entre Al Ahli et Auckland dans le cadre du premier tour de la Coupe intercontinentale des clubs 2026, que la possession d'Al Ahli avait été résolument stérile jusque-là et ne s'était pas traduite par un réel danger devant les buts du champion d'Océanie.

Al Sahlawi a déclaré dans des propos tenus sur la chaîne MBC Action : « Al Ahli domine le déroulement du match avec un taux de possession élevé, mais cette domination ne s'est pas transformée en occasions de but ni en pression efficace. En face, la défense d'Auckland est très bien organisée. »

Il a expliqué : « Le véritable problème d'Al Ahli réside dans une lenteur excessive dans la circulation du ballon et dans l'absence de solutions individuelles dans le dernier tiers, ce qui a facilité la tâche de la défense d'Auckland, qui s'est massée dans ses zones arrières et a fermé les espaces devant les mouvements de Firas Al Buraikan, si bien que les tentatives d'Al Ahli sont restées cantonnées à des centres inefficaces. »

Il a ajouté : « Al Ahli doit hausser le rythme de jeu et miser sur les percées dans l'axe ainsi que sur les tirs de l'extérieur de la surface pour briser cette organisation défensive », soulignant que la poursuite d'une performance aussi stérile pourrait donner davantage de confiance à la formation néo-zélandaise au fil des minutes et compliquer la tâche du champion d'Asie dans sa quête d'un but d'avance.

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Al Ahli dispute la rencontre au stade Al Inma à Djeddah, porté par un large soutien populaire, en quête d'un départ solide dans son parcours mondial, tandis qu'Auckland, le club néo-zélandais champion d'Océanie, cherche à s'accrocher à son organisation défensive et à tenter de créer la surprise face aux hôtes.