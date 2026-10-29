Lors d'une soirée que l'histoire n'oubliera pas, le club d'Al-Qadsiah a transformé le stade de Riyad en théâtre d'une démonstration de force et s'est imposé de façon écrasante et humiliante sur le score de 6-0 face à son hôte Al-Riyadh, ce jeudi soir, dans le cadre de la 12e journée de la Saudi Pro League (Roshn Saudi League), signant la plus large victoire de la journée et adressant un message effrayant à tous ses concurrents.

La rencontre, qui a débuté par une domination marquée, s'est achevée par un festival de buts dont le héros absolu fut la star néerlandaise Tijjani Reijnders, auteur d'un triplé historique qui a conduit son équipe à s'envoler seule en tête du classement.

Première période : le début de l'effondrement

Al-Qadsiah a entamé la partie par un pressing précoce qui a failli aboutir à un but de Yasser Al-Shahrani à la 16e minute, avant que Tijjani Reijnders n'ouvre le score à la 18e minute.

Al-Riyadh a tenté de résister mais s'est effondré. À la 37e minute, le deuxième but est survenu sur un cadeau fatal, après que Julián Quiñones a subtilisé le ballon au gardien Bourian et l'a transmis à son coéquipier Abdullah Al-Salem, qui l'a déposé au fond des filets, portant le score à 2-0 à la mi-temps.

Seconde période : le déluge d'Al-Qadsiah

À la 56e minute, le duo Quiñones - Reijnders s'est de nouveau illustré : Quiñones a délivré sa deuxième passe décisive, et Reijnders a inscrit ses deuxième et troisième buts pour Al-Qadsiah.

Le plus beau moment technique est intervenu à la 67e minute, lorsque Reijnders a rendu la pareille à son coéquipier Musab Al-Juwayr avec une passe magique, à partir de laquelle Al-Juwayr a marqué le quatrième but.

Le déluge ne s'est pas arrêté là : à la 87e minute, le cinquième but a été inscrit du pied de Julián Quiñones lui-même cette fois, après un service de Musab Al-Juwayr, récompensant ainsi son coéquipier.

Le triplé et le sixième but sont survenus à la 89e minute, lorsque Tijjani Reijnders a conclu son massacre offensif avec un troisième but personnel, sur une seconde passe décisive du brillant Musab Al-Juwayr.

La rencontre s'est achevée sur le score de 6-0, portant Al-Qadsiah à 28 points en tête de la Roshn Saudi League, tandis qu'Al-Riyadh est resté bloqué à 12 points à la 11e place, au terme d'une soirée que ses supporters tenteront longtemps d'oublier.

Une place de leader méritée

Avec ce résultat, Al-Qadsiah a porté son total à 28 points en 12 matchs (9 victoires, 1 nul, 2 défaites), s'emparant de la tête de la Roshn Saudi League, devançant Al-Nassr (qui a disputé un match de moins), dauphin, à la différence de buts.

En revanche, Al-Riyadh est resté bloqué à 12 points à la onzième place en 11 matchs (3 victoires, 3 nuls, 5 défaites), entrant ainsi dans la zone de danger.