Le club d'Al-Qadsiah a échappé à un but contre son camp cocasse en Roshn Saudi League, lors de son match face à l'équipe d'Al-Taawoun.

Al-Qadsiah s'est déplacé chez Al-Taawoun, ce mardi, sur la pelouse de ce dernier à Buraydah, lors de la dixième journée de la Roshn Saudi League.

À la 11e minute de la rencontre, l'équipe d'Al-Taawoun a été tout près d'inscrire le but de l'ouverture du score, par l'intermédiaire de l'Uruguayen Nahitan Nández, milieu de terrain d'Al-Qadsiah, qui a failli marquer contre son camp.

Nández a tenté de remettre le ballon à son gardien Koen Casteels depuis le milieu de terrain, mais le portier belge a été surpris et est tombé sur la pelouse, laissant le ballon passer à côté de lui en direction des filets.

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Casteels a réussi à se relever rapidement et est revenu sauver le ballon avant qu'il ne franchisse la ligne de but : il l'a récupéré et l'a transmis à ses coéquipiers, privant ainsi Al-Taawoun du premier but.

Il convient de rappeler que le match contre Al-Taawoun est le dernier d'Al-Qadsiah avant de disputer le choc tant attendu face à Al-Hilal, vendredi prochain, sur la pelouse du stade Prince Mohammed bin Fahd à Dammam, lors de la onzième journée de la Roshn League.