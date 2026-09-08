Al-Ahli a poursuivi sa série de résultats négatifs en Roshn Saudi League, en concédant une troisième défaite face à Al-Qadsiah, qui bouscule Al-Hilal sur son trône.

Al-Ahli s'est incliné face à Al-Qadsiah sur le score de 3-2, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes ce mardi, au stade Prince Mohammed bin Fahd de Dammam, dans le cadre de la sixième journée de la Roshn Saudi League.

Le milieu de terrain néerlandais Tijjani Reijnders a ouvert le score pour Al-Qadsiah à la 14e minute de jeu, à la suite d'une frappe puissante depuis les abords de la surface de réparation, que le Sénégalais Édouard Mendy, gardien d'Al-Ahli, n'a pas réussi à repousser.

Dans la première minute du temps additionnel de la première mi-temps, le latéral droit Mohammed Abou Al-Shamat est parvenu à ajouter le deuxième but, après avoir dévié un centre au ras du sol de Bonsu Baah au fond des filets.

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Reijnders a ajouté son deuxième but, le troisième de son équipe dans la rencontre, à la troisième minute du temps additionnel de la première mi-temps, après avoir dévié un centre de Mohammed Abou Al-Shamat au fond des filets d'une tête.

L'attaquant anglais Ivan Toney a réussi à relancer Al-Ahli dans la partie à la 63e minute, lorsqu'il a dévié un centre de l'ailier portugais Francisco Trincão au fond des filets d'une tête, inscrivant le premier but.

À la 82e minute, Toney a signé son deuxième but, le deuxième également de son équipe, après avoir reçu une passe en profondeur remarquable de Saleh Abou Al-Shamat, pour se retrouver seul face au gardien Koen Casteels et loger le ballon au fond des filets avec brio, mais cela n'a pas suffi pour arracher le nul.

Il s'agit de la troisième défaite concédée par Al-Ahli lors de la saison en cours de la Roshn League, plus précisément sur les 4 dernières journées, après s'être incliné face à Al-Khaleej 3-1, puis face à Al-Hilal sur un triplé sans réplique.

Ainsi, le total d'Al-Ahli reste bloqué à 9 points sur 18 possibles, l'équipe occupant la septième place au classement, à la différence de buts derrière Al-Khaleej, qui a disputé un match de moins.

En revanche, Al-Qadsiah a poursuivi sa belle forme, en signant sa cinquième victoire lors des 6 premières journées, pour bondir à la deuxième place du classement avec 15 points, à la seule différence de buts derrière Al-Hilal, leader.