Mohammed Al-Owais, gardien de but d'Al-Hilal et de la sélection saoudienne, a exprimé sa joie de revenir dans les rangs du « Zaïm » la saison prochaine, estimant qu'il s'agit de la meilleure décision de toute sa vie.

Al-Hilal avait annoncé précédemment le recrutement d'Al-Owais lors de l'actuelle période de transferts estivaux, après une unique saison loin du club, marquée par son transfert à Al-Ula, en deuxième division saoudienne (Yelo League).

Le gardien saoudien a réalisé un entretien avec son coéquipier, le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly, au cours duquel il est revenu sur les coulisses de son retour à Al-Hilal, sur la chaîne YouTube du club.

Al-Owais a déclaré à ce propos : « Lorsqu'on est une star en Arabie saoudite, il est important de rejoindre la meilleure équipe de son pays, mais ici, nous avons le meilleur club d'Asie, à savoir Al-Hilal, et c'est la meilleure décision de ma vie. »

Il a ajouté : « J'étais parti (à l'été 2025) parce que je ne jouais pas beaucoup, mais après la Coupe du monde, j'ai beaucoup réfléchi à mon avenir, et j'ai prié Dieu pour revenir ici de nouveau. »

Et de conclure : « J'espère réaliser une bonne saison avec Al-Hilal et tout gagner. »

Rappelons que le joueur de 34 ans a déjà évolué sous les couleurs d'Al-Hilal depuis 2022, lorsqu'il avait rejoint le club en provenance d'Al-Ahli, contribuant à son sacre en championnat saoudien à deux reprises, ainsi qu'à deux titres pour chacune des compétitions suivantes : la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées et la Supercoupe d'Arabie saoudite.