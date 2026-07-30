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En vidéo : Al-Owais : « Al-Hilal est la meilleure décision de ma vie », et voici le secret de mon retour au club

Al Hilal
Al Ula
M. Al Owais
Saudi Pro League
Arabie saoudite

Le gardien saoudien réussira-t-il avec « le Zaïm » ?

Mohammed Al-Owais, gardien de but d'Al-Hilal et de la sélection saoudienne, a exprimé sa joie de revenir dans les rangs du « Zaïm » la saison prochaine, estimant qu'il s'agit de la meilleure décision de toute sa vie.

Al-Hilal avait annoncé précédemment le recrutement d'Al-Owais lors de l'actuelle période de transferts estivaux, après une unique saison loin du club, marquée par son transfert à Al-Ula, en deuxième division saoudienne (Yelo League).

Le gardien saoudien a réalisé un entretien avec son coéquipier, le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly, au cours duquel il est revenu sur les coulisses de son retour à Al-Hilal, sur la chaîne YouTube du club.

Al-Owais a déclaré à ce propos : « Lorsqu'on est une star en Arabie saoudite, il est important de rejoindre la meilleure équipe de son pays, mais ici, nous avons le meilleur club d'Asie, à savoir Al-Hilal, et c'est la meilleure décision de ma vie. »

Il a ajouté : « J'étais parti (à l'été 2025) parce que je ne jouais pas beaucoup, mais après la Coupe du monde, j'ai beaucoup réfléchi à mon avenir, et j'ai prié Dieu pour revenir ici de nouveau. »

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HIL
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AFS

Et de conclure : « J'espère réaliser une bonne saison avec Al-Hilal et tout gagner. »

Rappelons que le joueur de 34 ans a déjà évolué sous les couleurs d'Al-Hilal depuis 2022, lorsqu'il avait rejoint le club en provenance d'Al-Ahli, contribuant à son sacre en championnat saoudien à deux reprises, ainsi qu'à deux titres pour chacune des compétitions suivantes : la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées et la Supercoupe d'Arabie saoudite.

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