Le club d'Al-Nassr a offert un cadeau à son voisin et rival traditionnel Al-Hilal, en le rejoignant en tête du championnat saoudien Roshn, après une victoire difficile face à son hôte Abha.

Al-Nassr s'est imposé face à Abha sur le score de 2-1, lors du match qui les a opposés ce mercredi sur la pelouse de l'Al-Awwal Park, dans le cadre de la sixième journée du championnat Roshn.

À la 22e minute de la rencontre, la star portugaise Cristiano Ronaldo a ouvert le score pour Al-Nassr, après avoir dévié d'une tête au fond des filets un centre envoyé sur corner par le Brésilien Angelo.

Abdullah Al-Hamdan a ajouté le deuxième but à la 58e minute, après avoir profité d'un ballon repoussé par la défense dans la surface de réparation pour l'envoyer au fond des filets.

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Cependant, le Français Nabil Fekir a compliqué les choses dans le dernier quart d'heure, en marquant le but de la réduction de l'écart sur un coup franc surprise à la 75e minute de la rencontre.

Abha a tenté de surprendre Al-Nassr à plusieurs reprises, afin d'arracher le but égalisateur à la dernière seconde avant la fin du match, mais sans succès.

Le club international a retrouvé le goût de la victoire, après avoir subi sa première défaite samedi dernier face à Al-Ittihad sur le score de 1-2, lors de la cinquième journée du championnat Roshn.

Cette victoire porte le total d'Al-Nassr à 15 points, ce qui lui permet d'occuper la deuxième place du classement du championnat saoudien, à la seule différence de buts derrière Al-Hilal, qui s'est incliné face à Neom sur le score de 1-2 avant-hier lundi.

De son côté, Abha a subi sa cinquième défaite lors de la présente saison du championnat Roshn, son total restant bloqué à un seul point, ce qui le place à la dix-huitième et dernière place du classement.