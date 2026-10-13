En vidéo : Al Ittihad poursuit sa chute en Asie avec une nouvelle défaite face à Shabab Al Ahli

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Al-Ameed est toujours à la recherche de sa première victoire

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Al Ittihad a poursuivi sa série de revers dans l'édition actuelle de la Ligue des champions d'Asie Elite, après sa défaite face au club émirati de Shabab Al Ahli.

Al Ittihad s'est incliné devant son hôte Shabab Al Ahli sur le score de 1-2, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes ce mardi, au stade Al Inmaa de Djeddah, dans le cadre de la deuxième journée de la phase de ligue de la compétition asiatique.

À la septième minute de jeu, l'Iranien Sardar Azmoun a ouvert le score pour Shabab Al Ahli, au terme d'une superbe action individuelle de Guilherme Bala, qui a éliminé plusieurs joueurs avant de lui offrir le ballon devant le but vide.

Azmoun a lui-même ajouté le deuxième but à la 16e minute de la rencontre, après s'être présenté seul face au gardien serbe Predrag Rajković depuis le milieu de terrain, avant de le dribbler et de placer le ballon dans les filets déserts.

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Le milieu de terrain colombien Richard Ríos est parvenu à réduire l'écart pour Al Ittihad à la 66e minute de jeu, grâce à une frappe puissante à ras de terre depuis l'extérieur de la surface de réparation, mais cela n'a pas suffi.

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Al Ittihad a ainsi concédé sa deuxième défaite consécutive, après son revers 1-3 sur la pelouse d'Al Hilal, samedi dernier, lors de la huitième journée de la Roshn Saudi League.

Sur le plan continental, il s'agit du deuxième faux pas de rang pour Al Ittihad dans la compétition asiatique, après le match nul 1-1 concédé face au club qatari d'Al Shamal lors de la première journée de la phase de ligue.

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Le total d'Al Ittihad reste bloqué à un seul point, ce qui le place à la douzième place du classement du groupe Ouest de la compétition asiatique.

En face, Shabab Al Ahli a signé sa deuxième victoire consécutive en Ligue des champions d'Asie Elite, portant son total à 6 points et occupant la quatrième place du classement du groupe Ouest.