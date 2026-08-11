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Al Ittihad v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traduit par

EN VIDÉO : Al-Ittihad écrase Al-Jazira et complète le quintette saoudien en Ligue des champions d'Asie de l'élite

Al-Jazira vs Al Ittihad
Al-Jazira
Al Ittihad
Ligue des Champions AFC - Qualification
Émirats arabes unis
Arabie saoudite

Les « Tigres » toujours en lice dans la compétition continentale

Al-Ittihad a écrasé son adversaire Al-Jazira, complétant ainsi le quintette saoudien en phase de ligue de la Ligue des champions d'Asie Élite, pour la saison 2026-2027.

Al-Ittihad s'est imposé face à Al-Jazira sur le score de 4-1, lors du match qui les a opposés ce mardi au stade Mohamed bin Zayed, dans la capitale émiratie Abou Dabi, au cours du tour préliminaire qualificatif pour la phase de ligue de la Ligue des champions d'Asie Élite.

L'ailier néerlandais Steven Bergwijn a ouvert le score pour les « Tigres » à la 12e minute de jeu, après avoir reçu un centre de l'ailier français Moussa Diaby, mal dégagé par la défense, qui est parvenu jusqu'à l'ailier néerlandais qui l'a frappé du premier coup.

À la 38e minute, le même ailier néerlandais a ajouté le deuxième but de l'équipe saoudienne, après que Diaby s'est de nouveau élancé avec brio du côté droit et lui a transmis le ballon, qu'il a magnifiquement expédié dans les filets du gardien Ali Khsseif.

L'Algérien Houssem Aouar a inscrit le troisième but d'Al-Ittihad à la 54e minute, sur un centre du latéral gauche Fares Abdi vers la tête du défenseur serbe Jan-Carlo Simić, qui l'a à son tour dévié vers Aouar devant le but, ce dernier l'envoyant au fond des filets.

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À la 68e minute de jeu, Marwan Al-Sahafi a marqué le quatrième but, quelques minutes après son entrée en jeu en remplacement de l'ailier français Moussa Diaby, sur un centre ras de terre remarquable de l'attaquant marocain Youssef En-Nesyri.

Simon Banza a inscrit l'unique but des locaux à la 80e minute de jeu, après avoir dévié un centre dans les filets du gardien serbe Predrag Rajković.

Cette large victoire est la première d'Al-Ittihad lors de son premier match de la nouvelle saison, sous la direction de l'entraîneur allemand Jens Wissing, qui a pris les commandes de l'équipe en remplacement de l'ancien entraîneur portugais Sérgio Conceição.

Al-Ittihad se qualifie ainsi pour la phase de ligue de la Ligue des champions d'Asie Élite, devenant la cinquième équipe saoudienne à ce stade, après Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ahli et Al-Qadsiah.

Le « Doyen » poursuit sa participation asiatique pour la deuxième saison consécutive, après avoir quitté la prochaine édition de la Ligue des champions d'Asie Élite dès les quarts de finale, à la suite de la défaite face aux Japonais de Machida Zelvia.

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