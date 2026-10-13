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« Le Zamalek » prend sa revanche

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Le club saoudien d'Al Hilal a pris sa revanche sur son homologue qatari d'Al Sadd, compliquant la situation de ce dernier dans l'édition actuelle de la Ligue des champions d'Asie Elite.

Al Hilal s'est imposé sur la pelouse d'Al Sadd sur le score de 2-0, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes ce mardi au stade Jassim Bin Hamad, dans la capitale qatarie Doha, à l'occasion de la deuxième journée de la phase de ligue de la compétition asiatique.

L'attaquant anglais Ollie Watkins a ouvert le score pour Al Hilal à la 40e minute de jeu, après avoir reçu le ballon dans la surface de réparation, le frappant au sol pour l'envoyer au fond des filets avec brio.

À la 65e minute, le milieu de terrain portugais Ruben Neves a réussi à ajouter le deuxième but du club saoudien, sur un penalty obtenu par l'ailier brésilien Gabriel Martinelli.

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Avec ce succès, "Al Zaeem" prend sa revanche sur le club qatari qui l'avait éliminé lors de la précédente édition de la Ligue des champions d'Asie Elite, en huitièmes de finale, après s'être imposé aux tirs au but, à l'issue du temps réglementaire et des prolongations conclus sur un score de parité de 3-3.

Al Hilal a signé sa deuxième victoire consécutive dans la compétition asiatique, portant son total à 6 points, ce qui lui permet d'occuper la troisième place du groupe Ouest, à la différence de buts derrière Al Ain des Émirats arabes unis et Esteghlal Téhéran d'Iran.

En revanche, la situation d'Al Sadd se complique davantage, puisque le club a subi sa deuxième défaite de rang, restant sans le moindre point et chutant à la seizième et dernière place du classement.