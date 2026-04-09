En vidéo : Al-Hilal, Al-Nassr et Al-Ittihad s’opposent à la suspension de Tony et Galeno

Selon un expert juridique, les joueurs de l’Al-Ahli de Djeddah, l’Anglais Ivan Toney et le Brésilien Galeno, ne seront pas suspendus malgré leurs critiques de l’arbitrage après la rencontre face à Al-Fayha. Cette décision fait suite à l’intervention des clubs Al-Hilal, Al-Nassr et Al-Ittihad.

Mercredi, lors de la 29^e journée de Deri Rooshn, l’Ahlî a été tenu en échec 1-1 par Al-Fayha au stade de Majmaah.

Après la rencontre, les deux joueurs ont vivement critiqué l’arbitrage, accusant notamment le quatrième arbitre de leur avoir conseillé de se concentrer uniquement sur la Ligue des champions de l’Asie pour l’élite, et non sur la Ligue Roshen, une version appuyée par leur entraîneur allemand Matthias Jaissle.

Toutefois, selon plusieurs médias, la Commission centrale d’arbitrage n’a rien trouvé dans les enregistrements audio post-match qui confirmerait ces propos, mettant en doute la version des joueurs et ouvrant la voie à des sanctions à leur encontre.

L’expert juridique Ahmed Al-Sheikhi a confirmé, dans l’émission « Nadina », que les joueurs ne risquaient pas de suspension et que leur sanction se limiterait probablement à une amende, en s’appuyant sur des précédents similaires.

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Il cite notamment le cas de l’entraîneur de Al-Nassr, Jorge Jesus, sanctionné de 30 000 riyals pour avoir critiqué l’influence politique d’Al-Hilal.

Il a ajouté : « De même, Al-Hilal a publié un communiqué contre la commission des arbitres et la Fédération saoudienne, qualifiant les erreurs d’arbitrage de suspectes. La commission a considéré cela comme une atteinte à l’opinion publique et a infligé une amende de 80 000 riyals au club. »

Au sein d’Al-Ittihad, Dominguez Suarez avait déjà écopé de 20 000 riyals d’amende, tout comme Hamed Al-Balawi avant lui.

Il conclut : « Au vu de ces précédents, nous anticipons des sanctions équivalentes pour les joueurs de l’Al-Ahli : des amendes uniquement, et aucune suspension. »

Il a ajouté : « Quant à la déclaration de l'Al-Ahly, aucune sanction ne devrait être prononcée à ce sujet, compte tenu du nombre important de déclarations faites cette saison au sujet de l'arbitrage, qui sont passées sans suite. »