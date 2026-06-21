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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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En vidéo, Al-Hamdan l’assure : « Nous avons aligné les excuses, mais la rencontre face au Cap-Vert est entre nos mains. »

Espagne vs Arabie saoudite
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A. Al-Hamdan
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É.-U.

L'attaquant saoudien a réagi après la lourde défaite concédée face à l'Espagne.

Abdullah Al-Hamdan, l’attaquant de l’équipe d’Arabie saoudite, a reconnu que les joueurs avaient plusieurs excuses pour leur lourde défaite contre l’Espagne, mais il a préféré se projeter vers le prochain match face au Cap-Vert.

Les coéquipiers d’Abdullah Al-Hamdan se sont inclinés 0-4 face à l’Espagne, ce dimanche au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta (États-Unis), lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Au micro du quotidien saoudien Al-Riyadiah, il a confié : « Nous ressentons votre déception et nous sommes encore plus tristes que vous. Nous aurions voulu faire mieux. »

Il a ajouté : « Ce n’est pas le moment de s’exprimer, nous traversons une période délicate, rien n’est encore joué et un match décisif nous attend. »

Il a nuancé : « Je peux vous dire que l’entraîneur n’est pas avec nous depuis longtemps et que c’est la première fois que nous jouons de cette manière. Je pourrais citer de nombreuses excuses, mais ce n’est pas le moment de le faire. »

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Il fait ainsi allusion au choix du sélectionneur grec Georgios Donis d’aligner cinq défenseurs contre l’Espagne, une première sous son égide.

Il conclut : « Nous avons un match décisif dans quatre jours, et nous sommes tous venus ici avec un seul objectif : nous qualifier pour le tour suivant. Le dernier match est entre nos mains ; si nous ne le remportons pas, cela signifiera que nous ne méritons vraiment pas d’être là (en 16es de finale). »

Les coéquipiers d’Al-Hamdan affronteront le Cap-Vert samedi prochain, à l’occasion de la troisième et dernière journée de la phase de groupes. Une victoire est impérative pour décrocher leur billet pour les seizièmes de finale.

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