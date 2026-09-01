Le journaliste saoudien Walid Al Faraj a chanté les louanges d'Al Hilal, après sa large victoire dans le Clasico face à son rival traditionnel, Al Ahli.

Al Hilal s'est imposé face à Al Ahli sur le score de 3-0, lors du match reporté de la troisième journée de la Roshn League, qui a opposé les deux équipes mardi au stade Kingdom Arena, dans la capitale saoudienne, Riyad.

Al Faraj a déclaré en ouverture de son émission « Rotana Sport avec Walid » après la rencontre : « Al Hilal a libéré l'esprit de la Premier League qui l'habite, il n'y a pas d'autre expression pour le décrire, car Al Hilal est apparu sous un jour que nous n'avions pas vu depuis longtemps. »

Il a ajouté : « Al Hilal a battu Al Ahli sur un score net de trois buts, et les nouveaux éléments ont commencé à apporter leur touche, comme (Kryscencio) Summerville, passeur et buteur, ainsi que (Ollie) Watkins, qui a inscrit le troisième but pour sa première participation en Roshn League. »

Et de poursuivre : « C'était un grand match, avec un beau spectacle dans les tribunes du stade Kingdom Arena, où les supporters d'Al Hilal ont réalisé un tifo qui s'est déployé sur les quatre côtés du stade, chaque côté présentant une forme différente. »

Il a conclu : « C'était un match où Al Hilal a fait étalage de sa force, aussi bien au niveau du public qu'offensivement, et pour la première fois ses supporters ressentent une certaine sérénité, avec une équipe qui gagne et prend la tête de la Roshn League, à la différence de buts devant Al Nassr. »