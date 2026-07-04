Mohamed Al-Da’ei, légende d’Al-Hilal, a vertement critiqué l’entraîneur italien Simone Inzaghi, estimant que son maintien sur le banc serait préjudiciable au « Chef ».

À l’issue de la saison écoulée, plusieurs sources avaient évoqué un départ du technicien transalpin, pointé du doigt après la perte du championnat saoudien et de la Ligue des champions d’Asie. Le club a toutefois confirmé qu’il resterait à la tête du groupe pour préparer le nouvel exercice.

Dans l’émission « Dorina Ghair » diffusée sur la chaîne « Al-Saoudia », l’ancien gardien a affirmé : « Le style de jeu d’Inzaghi ne convient pas à Al-Hilal ; tout au long de l’histoire du club, celui-ci n’a jamais joué de cette manière. »

Et d’ajouter : « Même en recrutant les meilleurs joueurs pour Inzaghi, il s’obstinerait à imposer son style pour prouver qu’il a raison. Résultat : il a déjà laissé échapper trois titres la saison passée. »

Il pourrait certes gagner des compétitions à élimination directe comme la Coupe du Gardien des Deux Saintes Mosquées ou la Supercoupe d’Arabie saoudite, mais le championnat et la Ligue des champions d’Asie resteront hors de portée. »

Il conclut : « Tout le monde connaît mon avis : Inzaghi doit partir dès maintenant, sans attendre. Son maintien serait une catastrophe, car les difficultés se poursuivraient la saison prochaine. »

Interrogé sur les rumeurs évoquant un départ de Salem Al-Dossari, le capitaine, souhaité par l’entraîneur, Al-Da’ei a répondu : « C’est l’une des légendes du football saoudien, et la direction d’Al-Hilal doit le conserver. »

Et d’ajouter : « Inzaghi pourrait quitter Al-Hilal à l’issue de la première phase du championnat si les mauvais résultats de la saison dernière se répètent ; j’en suis convaincu. Il ne faut donc pas céder à sa demande en laissant partir Salem Al-Dossari. »

Inzaghi dirige le club depuis l’été 2025. Sous son mandat, Al-Hilal a atteint les quarts de finale de la Coupe du monde des clubs et remporté la Coupe du Gardien des Deux Saintes Mosquées, mais il a échoué à conserver le titre de champion saoudien et la Ligue des champions de l’Asie.