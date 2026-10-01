Al Ahly a décroché la médaille de bronze à la Coupe du monde des clubs de handball, après sa victoire sur son rival du Zamalek sur le score de 30-25 lors du match pour la troisième place, disputé à la salle de la Nouvelle Capitale administrative, ce jeudi soir.

Al Ahly a dominé la majeure partie de la rencontre et a terminé la première mi-temps avec une avance de 19-13.

Les joueurs du Zamalek ne sont pas parvenus à renverser la situation en seconde période, et le match s'est soldé par la victoire du Géant rouge, tandis que Seif Hany « Fox », joueur d'Al Ahly, a reçu le trophée d'homme du match.

Pour rappel, Al Ahly avait entamé son parcours dans le tournoi par une défaite 23-31 face au club hongrois de Veszprém, avant sa large victoire 35-17 sur le club koweïtien de Burgan.

Al Ahly a conclu la phase de groupes par un précieux succès sur Füchse Berlin, sur le score de 30-27.

Quant au Géant blanc, il a débuté son parcours par une victoire 40-17 sur le club américain de Los Angeles, puis a dominé le club marocain de Derb Sultan sur le score de 42-17.

Le Zamalek s'est incliné face au Barça lors du match de la troisième journée de la phase de groupes, sur le score de 29-39, avant sa victoire sur le club brésilien de Pinheiros, sur le score de 28-27.















